Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di sardine del Mar Ligure dell’azienda Antonio Verrini. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di livelli di istamina superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è distribuito in confezioni dal peso variabile, con il numero di lotto S1206250572. Il documento non indicata se il prodotto sia fresco o surgelato, un dato importante, se consideriamo che il Ministero ha pubblicato il richiamo con una settimana di ritardo rispetto alla data del provvedimento (19/06/2025).

L’Impresa di Pesca M/P Roby ha pescato le sardine richiamate, mentre la Società Cooperativa Pescatori Imperia le ha confezionate nello stabilimento di via Giuseppe Rossi 5, a Quiliano, in provincia di Savona.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le sardine con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente ancora in possesso del prodotto, magari congelato, possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

