I supermercati Il Gigante hanno richiamato un lotto di salame strolghino venduto con il proprio marchio Assaggi e Paesaggi. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Sono interessate le vaschette da 80 grammi di salame affettato, che in etichetta riportano il numero di lotto L348 e il termine minimo di conservazione (TMC) 18/01/2024.

L’azienda All Food Srl ha prodotto il salame richiamato per Rialto Spa. La società è la proprietaria dell’insegna Il Gigante e ha sede in via Clerici 342, a Bresso, nella città metropolitana di Milano. Lo stabilimento di produzione si trova in via Partigiani d’Italia 5, a Traversetolo, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT Z8P23 CE).

In via cautelativa, Il Gigante raccomanda alle persone eventualmente in possesso del salame richiamato di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori possono restituire le confezioni di salame strolghino coinvolte al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 8 richiami, per un totale di 9 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

