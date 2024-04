Alla fine della scorsa settimana, il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di quattro nuovi prodotti. Si tratta di un lotto di filone di tonno, uno di salamino dolce, uno di salme tronchetto e due marchi di frutti di bosco congelati.

Il richiamo dei frutti di bosco congelati

Il Ministero ha diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di numerosi lotti di frutti di bosco misti congelati venduti con i marchi Versilfood e cuor di Scelta. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la possibile presenza di Norovirus GI, GII e virus dell’epatite A.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Misto di bosco Versilfood, in confezioni da 300 grammi, con i numeri di lotto 03AURO con termine minimo di conservazione (TMC) 30/12/2025, 17MTRO con TMC 30/10/2025, 19NTRO con TMC 30/11/2025, 20NTRO con TMC 30/11/2025, 22 NTRO con TMC 30/11/2025, 30MTRO con TMC 30 /10/2025; il richiamo è stato segnalato anche da Penny Market;

Misto di bosco Versilfood, in confezioni da 350 grammi, con i numeri di lotto 30MTID con TMC 30/10/2025 e 03AUID con TMC 30/12/2025;

Misto di bosco Versilfood, in confezioni da 450 grammi, con il numero di lotto 03AURG e il TMC 30/12/2025;

Misto di bosco Versilfood, in confezioni da 1 kg, con i numeri di lotto 02AUIE con TMC 30/12/2025, 03AUIE con TMC 30/12/2025, 17MTIE con TMC 30/10/2025 e 29MTIE con TMC 30/10/2025;

Frutti di bosco Cuor di Scelta, in confezioni da 450 grammi, con i numeri di lotto 02AUSB con TMC 30/12/2025, 16MTSB con TMC 30/10/2025 e 21NTSB con TMC 30/11/2025.

L’azienda Versilfungo Spa ha prodotto i frutti di bosco congelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via dei Ghivizzani 84, a Camaiore, in provincia di Lucca.

Il richiamo dei due salami

Il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo ad opera del produttore di un lotto di salamino dolce a marchio Azzocchi Roberto. La ragione indicata è rischio microbiologico dovuto alla presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto dal peso variabile con il numero di lotto 57 SD e il TMC 22/07/2024.

L’azienda Azzocchi Roberto Srl ha prodotto il salamino richiamato nello stabilimento di via Vallericcia 18, ad Ariccia, nella città metropolitana di Roma (marchio di identificazione CE IT 9 2506 LP).

Il Ministero, inoltre, ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame tronchetto a marchio Alborghetti. Il motivo riportato è una “analisi microbiologica sfavorevole”. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 24019 e il TMC 23/06/2024.

L’azienda Salumificio Alborghetti ha prodotto il salame richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Garibaldi 3, ad Ambivere, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione CE IT 9 -1320 L)

Il richiamo del filone di tonno

Il Ministero della Salute, infine, ha diffuso il richiamo di un lotto di filone di tonno pinne gialle chunk a marchio Alfrisa. La ragione indicata è la presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in confezioni dal peso variabile con il numero di lotto 230124 e la data di scadenza 23/01/2026.

L’azienda Alfrisa Alimentos Friorizados Sau ha prodotto il filone di tonno richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in Barberà del Valles, a Barcellone, in Spagna.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e consumatori eventualmente in possesso delle referenze richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 74 richiami, per un totale di 129 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

