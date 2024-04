La peste suina africana è arrivata a Langhirano in provincia di Parma sede di decine di prosciuttifici e considerata la patria del Prosciutto di Parma Dop. Nessuno lo vuole dire ma ormai è inevitabile che la zona passi da zona “azzurra” a zona “rosa” indice di rischio maggiore. Questo potrebbe rendere più problematiche le vendite all’estero perché gli altri Paesi difficilmente vorranno acquistare prosciutti provenienti da zone infette. Con l’inevitabile crollo pressoché totale delle esportazioni i prezzi del prosciutto, sul mercato interno, potrebbero diminuire per eccedenza di offerta. Qualcuno parla addirittura di addio al Prosciutto di Parma visto che le stime e i piani per eradicare la peste suina prevedono un epilogo nel 2028 se tutto va bene.

Il 30 gennaio 2024 le autorità hanno lanciato l’allarme per il ritrovamento di alcune carcasse di cinghiali selvatici a Borgo val di Taro che distava da Langhirano 65 km. Era il primo caso in provincia di Parma e la vicenda ha creato una certa agitazione per l’avvicinamento del virus alla zona di eccellenza dei prosciutti. Adesso il nuovo ritrovamento avvenuto due giorni fa in una località che dista solo 10 km da Langhirano patria del prosciutto di Parma Dop. Si tratta di un disastro annunciato da almeno due anni, che ha visto il virus estendersi dalla Liguria a sette Regioni, con il ritrovamento fino ad ora di oltre 1.855 carcasse di cinghiali e l’abbattimento di oltre 40 mila maiali negli allevamenti.

In questa situazione che va avanti dal gennaio 2022 il Consorzio del prosciutto di Parma si è distinto per il disinteresse quasi fosse un problema altrui. Abbiamo parlato più volte di questo atteggiamento del Consorzio nel ruolo di spettatore di un problema gigantesco. Due mesi fa scrivevamo “quando fra poche settimane verrà trovata la carcassa del primo cinghiale morto a pochi chilometri dall’aerea vocata alla stagionatura del prosciutto, scatteranno immediatamente i blocchi all’esportazione“. Adesso è successo e nessuno ha il coraggio di dirlo, nessun comunicato è stato diramato dai Ministeri. Anche il Consorzio non rilascia commenti, l’ultimo comunicato di pochi giorni fa rilancia la partecipazione al Festival della Green economy!

La sensazione è che si sia voluto tenere l’epidemia sotto traccia il più possibile per non allertare i consumatori. In molti hanno anche previsto l’incapacità del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di arginare la peste ma sapendo che alla fine sarebbero arrivati consistenti ristori economici per tutta la filiera.

Già nel luglio 2022 il Ministero dell’Agricoltura aveva provveduto ad assegnare all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) 25 milioni di euro per sostenere gli imprenditori danneggiati dalle epidemie di peste suina. Il piano varato in pochi mesi serve a rimborsare allevatori, prosciuttifici, aziende e altri soggetti della filiera per le perdite economiche derivate dagli animali abbattuti, per i prosciutti invenduti all’estero e in Italia. Forse qualcuno aveva previsto anche questo piccolo particolare, e non si è molto applicato nel cercare di sollecitare e fare approvare una piano di eradicazione serio.

Il biennio 2022/2023 sarà ricordato per l’inerzia dei commissari impreparati a fronteggiare la peste suina (anche per la mancanza di fondi da parte dei ministeri). Un problema che inizialmente era presente in un fazzoletto di terra ligure, si è poi propagato in tutta la Penisola. Anche uno studente ai primi anni di veterinaria sa cosa comporta la peste suina e che bisogna eradicarla subito, anche se è complicato. Non così chiara è la situazione da parte dei ministeri che hanno affrontato il problema in modo inadeguato provocando danni gravissimi. Il risultato è che il Prosciutto di Parma sembra ormai compromesso.

