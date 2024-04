A 10 km da Langhirano, località dove stagionano i prosciutti di Parma, tre giorni fa è stata trovata la carcassa di un cinghiale, morto per avere contratto il virus della peste suina africana (PSA). È quanto si rileva dalla banche dati sul sito ufficiale del Ministero, anche se nessuno ha diffuso la notizia (noi ne abbiamo parlato in questo articolo sulla peste suina in provincia di Parma). Eppure il cinghiale numero 1.855, trovato morto a Fornovo di Taro, è importante, perché vuol dire che il virus è arrivato in prossimità dei capannoni dove si stagionano decine di migliaia di cosce di prosciutto di Parma.

Se due mesi fa un cinghiale positivo alla peste suina era stato trovato a 65 km da Langhirano, adesso la distanza si è accorciata e siamo a 10 km dalla cittadina. È facile prevedere che tra qualche settimana possa essere trovata una carcassa di cinghiale praticamente alle porte dei capannoni di stagionatura.

A rischio l’intera filiera del prosciutto

Siamo di fronte a un problema serio che mette in pericolo l’intera produzione. La questione non riguarda tanto la salubrità dei salumi, visto che il virus non si trasmette all’uomo, ma l’intera filiera, che vedrebbe crollare le esportazioni oltre a un danno di immagine incalcolabile.

L’aspetto tragicomico è che Vincenzo Caputo, nominato per decreto commissario straordinario per la peste suina tempo fa, non è più in carica, perché la nomina è scaduta da 47 giorni. Il rinnovo è al vaglio della Corte dei Conti e, se non ci saranno inciampi, bisognerà aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In questo momento, che, per usare un eufemismo, possiamo definire molto critico, non c’è la persona che dovrebbe coordinare le operazioni. Lo stesso Caputo ci ha fatto sapere che non può rilasciare dichiarazioni in quanto, per il momento, non ha titolo.

Scatterà il blocco delle esportazioni?

Il Consorzio del Prosciutto di Parma da noi interpellato non ha neanche risposto alle nostre domande. L’atteggiamento di chiusura del Consorzio non è strano. Anche per lo scandalo di Prosciuttopoli la scelta è stata quella del silenzio di fronte ad una vera tempesta cha ha coinvolto intera filiera.

Le uniche dichiarazioni sono quelle dell’Ausl di Parma secondo cui nulla è cambiato fino ad ora. L’Ausl sottolinea che “non c’è allerta in quanto la peste è una malattia che colpisce unicamente suini selvatici e suini allevati, e non rappresenta nessun pericolo per l’uomo. Per questo motivo per gli stabilimenti di trasformazione di alimenti di origine animale a base di carne suina e non solo per i prosciutti nulla è cambiato nei confronti della commercializzazione dei prodotti”.

Certo, non ci sono problemi per la salute dell’uomo, ma questa situazione di stasi ha i giorni contati. La Commissione UE (che dovrebbe riunirsi oggi, 12 aprile) dovrà approvare modifiche alle zone soggette a restrizione sulla base dei cinghiali trovati positivi nei pressi di Langhirano. Se, come alcuni addetti ai lavori sostengono, l’area degli stabilimenti di stagionatura dei prosciutti di Parma verrà inclusa nelle zone di restrizione, potrebbe scattare il blocco delle importazioni di tutti i salumi non solo del prosciutto di Parma da parte di Stati Uniti, Canada, Germania, Francia… che giustamente sceglieranno di non comprare prodotti italiani per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Quotazioni dei suini a picco

Per rendersi conto della gravità della situazione, che molti cercano in tutti i modi di nascondere, basta vedere cosa è successo alla seduta della Commissione unica nazionale suina dell’11 aprile, che in pratica è la borsa merci del settore suinicolo e della carne di maiale. “Il listino dei maiali vivi da macellare segna “Non quotato” – spiega Elio Martinelli presidente di Assosuini – questo è successo perché, alla luce dell’arrivo della peste suina nei pressi di Langhirano e nella prospettiva di uno stop alle esportazioni, i macellatori hanno chiesto un forte ribasso dei prezzi di acquisto e gli allevatori hanno deciso di non accettare”.

Di fronte a questo disastro annunciato, non ci sono dichiarazioni da parte del Consorzio del prosciutto di Parma. La cosa non è così strana. Anche per lo scandalo Prosciuttopoli del 2019 portato alla ribalta da Il Fatto Alimentare, il Consorzio non si era accorto di nulla, eppure si è trattato di una frode da 80 milioni di euro con 300 soggetti segnalati all’autorità giudiziaria, 810mila cosce sequestrate, 480mila prosciutti esclusi dal mercato e oltre 500.mila cosce smarchiate da parte di singoli allevatori. Oggi la cosa importante per alcuni operatori del settore sembra quella di assicurarsi i primi 25 milioni stanziati per sostenere le imprese danneggiate dalla peste suina e di sollecitare i ministri affinché ne arrivino altri perché il prosciutto di Parma non può certo soccombere.

