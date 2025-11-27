Niente Nutri-Score obbligatorio in Francia, per ora. Dopo l’approvazione all’Assemblea Nazionale di un emendamento alla legge di finanziamento della Sicurezza Sociale per il 2026 che avrebbe introdotto l’obbligo di apporre il Nutri-Score in etichetta per la maggior parte dei prodotti, il Senato francese ha bocciato la norma.

Contrari i partiti di destra e centro-destra, come i Repubblicani, che si opponevano soprattutto a un particolare aspetto della norma. L’obbligo di apporre il Nutri-Score in etichetta era infatti accompagnato dall’introduzione di una tassa del 5% sul fatturato delle aziende che si fossero rifiutate di utilizzare il logo nutrizionale. Il ricavato sarebbe stato destinato ad Assurance maladie, uno dei rami della previdenza sociale francese.

In ogni caso, il voto non è definitivo: le discussioni sul bilancio della Sicurezza sociale proseguiranno infatti almeno fino all’inizio di dicembre. Per questo motivo, il creatore dell’etichetta, Serge Hercberg, ha lanciato una petizione sul sito dell’Assemblea Nazionale “per rendere obbligatoria l’indicazione del Nutri-Score sulle confezioni degli alimenti in Francia. L’obiettivo è quello di far sentire la voce dei cittadini e influire sul dibattito legislativo”.

Anche se alla fine la Francia riuscisse a rendere obbligatorio il Nutri-Score, c’è il rischio che possa essere bloccato dall’Unione Europea. Infatti, ogni volta che un Paese UE introduce norme nazionali di etichettatura, deve notificarle alla Commissione attraverso il sistema TRIS, che valuta se creano barriere non giustificate alla libera circolazione delle merci. Per questa ragione la Ministra della Salute Stéphanie Rist si era opposta all’emendamento.

