Tutti i supermercati li vendono ma nessuno lo dice. Stiamo parlando di prodotti alimentari come avocado, datteri, arachidi, melagrane, agrumi e anche vini provenienti da Israele regolarmente importati e venduti nei supermercati italiani. Spesso si tratta di prodotti coltivati anche in insediamenti nei territori occupati ma etichettati genericamente “Made in Israel”.

Gli affari dei supermercati non si fermano

Abbiamo chiesto alle dieci catene italiane più importanti se sui loro scaffali sono presenti questi prodotti. Nove non hanno risposto, lasciando così intendere che le politiche commerciali non sono cambiate da quando è in atto il genocidio a Gaza. Coop è l’unica che ha risposto dicendo che “Boicottare prodotti in ragione della loro provenienza è un diritto dei consumatori in base alle proprie opinioni e sensibilità, non spetta alle imprese” Come dire noi vendiamo i prodotti israeliani e continueremo a farlo. Se i consumatori non li vogliono comprare facciano le loro scelte.

Si tratta di una posizione difficile da comprendere, tanto che Coop Alleanza forte di 350 punti vendita e Unicoop Firenze con oltre 100 unità sul territorio hanno preso decisioni in aperto contrasto con le linee nazionali . Dagli scaffali sono stati ritirati i prodotti israeliani ancora presenti, tra cui alcune marche di arachidi, la salsa tahina di provenienza israeliana e tutti gli articoli a marchio SodaStream. Questo gesto di coerenza etica e solidarietà verso la popolazione palestinese, è stato accompagnata dall’introduzione nei punti vendita di prodotti alternativi come la bevanda “Gaza Cola” di produzione palestinese. Anche Unicoop Etruria che coordina 170 supermercati, allineandosi a quanto deciso di Unicoop Firenze, ha deciso che all’esaurimento delle scorte non saranno riacquistati prodotti provenienti da Israele.

Il massacro quotidiano per il pane

Lascia sconcertati la volontà delle catene di supermercati di chiamarsi fuori e di restare indifferenti di fronte a un conflitto come quello di Gaza dove le violazioni dei diritti umani è ormai prassi quotidiana (dall’inizio del conflitto ogni giorno sono stati annientati dalle bombe l’equivalente di una classe di 29 bambini). In altre parole, per i supermercati gli affari sono affari e devono andare avanti, anche se i prodotti arrivano da un Paese responsabile di un genocidio e del massacro quotidiano di donne, uomini e bambini alla disperata ricerca di cibo volutamente centellinato per affamare la popolazione. Diversamente sono andate le cose nei confronti del Regime di apartheid in Sud Africa negli anni 60-80. Allora in Europa (soprattutto Regno Unito, Paesi nordici e Olanda) molti supermercati e consumatori rifiutarono mele, pere e agrumi provenienti dal Sud Africa.

La situazione nei supermercati europei

Nel Regno Unito, il Co-operative Group (Co-op) si distingue come l’unica grande catena di supermercati ad aver deciso di cessare la vendita di prodotti alimentari provenienti da Israele a partire da giugno 2025. Al contrario, nel resto d’Europa, le principali catene di supermercati non hanno adottato provvedimenti specifici per i prodotti israeliani. In Spagna nessuna grande catena ha bandito i prodotti israeliani. Si importano regolarmente grandi quantità di frutta e verdura, e alcuni prodotti a marchio proprio provengono da aziende israeliane. In Francia le catene non hanno dichiarato boicottaggi. In Germania non ci sono catene che abbiano sospeso volontariamente la vendita di prodotti israeliani. Sebbene in passato Aldi abbia cessato di rifornirsi da insediamenti nei territori occupati.

In sintesi, mentre la maggior parte delle catene europee continua a vendere prodotti israeliani, spesso limitandosi a rispettare le normative UE sull’etichettatura dei prodotti provenienti dalle colonie, la Co-op britannica rappresenta un’eccezione significativa con una politica di esclusione volontaria. In Italia solo Coop Alleanza, Unicoop Firenze e Unicoop Etruria, in contrasto con le scelte di Coop Italia, hanno dato corso alla volontà dei soci di interrompere i rapporti commerciali con il Paese responsabile del genocidio di Gaza.

Bisognerebbe non esportare

La scelta di queste Coop ha un significato molto importante, ma da un punto di vista economo il valore è ridotto, perché i prodotti alimentari che arrivano da Israele sono pochi. Importiamo frutta fresca e secca (come datteri, avocado, agrumi e noci, spesso coltivati nei territori occupati) per circa 15 milioni di euro l’anno. Una cifra ridicola se confrontata alle esportazioni alimentari, che nel 2024 hanno raggiunto 440 milioni. In Israele i nostri prodotti sono molto apprezzati, e nel carrello della spesa compaiono regolarmente marchi Italiani. Per questo motivo avrebbe sicuramente un altro peso la scelta delle aziende alimentari italiane di interrompere le esportazioni.

