Alcuni prodotti israeliani non saranno più disponibili sugli scaffali dei supermercati di Coop Alleanza. È finalmente una presa di posizione importante perché si tratta della più grande cooperativa italiana, che fa parte del Sistema Coop, e riunisce 77 cooperative di consumatori. Con quasi 350 negozi e 16mila lavoratori, è presente da Nord a Sud in otto regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

La petizione

Prima dell’estate dell’anno scorso migliaia di soci e socie Coop avevano firmato una petizione per chiedere la sospensione della vendita di prodotti israeliani nei supermercati Coop. La richiesta, avanzata da un Coordinamento Interregionale di soci attivi in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto, mirava a promuovere il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. La campagna aveva coinvolto i soci di Coop Alleanza 3.0, Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno con l’appoggio di oltre 150 associazioni locali.

Nel comunicato di ieri si legge che la Cooperativa “non può rimanere indifferente davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza. […] Ed altrettanto ferma è la condanna verso il blocco degli aiuti umanitari destinati alle popolazioni civili della Striscia proclamato dal Governo israeliano.” Così ha deciso di “rimuovere dai suoi scaffali alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina, prodotte in Israele, e gli articoli a marchio Sodastream.”

La Gaza Cola

Alla decisione di rimuovere questi prodotti dagli scaffali si aggiungono le iniziative che la Cooperativa “ha sposato o attivato per essere di concreto aiuto alle popolazioni civili della Striscia di Gaza. Coop Alleanza 3.0 ha infatti aderito alla campagna nazionale “Coop For Refugees” e già da un paio di settimane ha scelto di inserire nel suo assortimento un prodotto particolare, la Gaza Cola. Questa bevanda è l’espressione di un progetto al 100% di proprietà palestinese che, con il ricavato delle vendite delle lattine, contribuirà alla ricostruzione di un ospedale nella Striscia.”

Negli stessi giorni il gruppo britannico Co-op ha annunciato che smetterà di rifornirsi di prodotti da 17 Paesi (*), tra cui Israele, dove secondo il gruppo si verificano abusi dei diritti umani e violazioni della legge “riconosciuti a livello internazionale”. Co-op è il settimo distributore di alimentari del Regno Unito, con oltre sei milioni di soci attivi, più di 2.300 negozi di alimentari e una forza lavoro di 54.000 persone. In una dichiarazione rilasciata ieri (24 giugno), The Co-op ha spiegato che “le violazioni sono riconosciute da fonti come le Nazioni Unite; il divieto dei prodotti fa la differenza direttamente o indirettamente per le persone colpite e ne allevierebbe le sofferenze”.

(*) Afghanistan; Belarus; Central African Republic (CAR); Democratic People’s Republic of Korea (North Korea); Democratic Republic of Congo (DRC) Haiti; Iran; Israel; Libya; Mali; Myanmar; Russia; Somalia; South Sudan; Sudan; Syria; and Yemen.

