A Genova la catena di supermercati più conveniente è Esselunga che si aggiudica le prime due posizione della classifica di Altroconsumo con i punti vendita di via Di Francia 43 e di via Piave 3. Al terzo posto troviamo Ipercoop L’Aquilone di via Romairone 10. Scegliere bene il punto vendita è importante perché il risparmio massimo per una famiglia che riempie il carrello solo con prodotti di marca è di circa 1000 euro l’anno.

Esselunga in pole position

La rilevazione di Altroconsumo evidenzia come, anche a Genova, all’interno della stessa catena i prezzi possano cambiare di diversi punti percentuali. Coop, Pam e Basko mostrano forti oscillazioni a seconda della zona. Ad esempio, il Pam di via Chiaravagna è tra i più convenienti, mentre in quello di via Aldo Manuzio i prezzi lievitano del 7% circa. Lo stesso accade per Basko con rincari fino al 10% a seconda del quartiere.

Carrefour in fondo alla classifica

In coda alla classifica troviamo i Carrefour Market, con il punto vendita di via Giovanni Torti (129) che risulta il meno conveniente della città. Qui la spesa costa circa il 17% in più rispetto ai supermercati Esselunga più economici. A Genova, a differenza di Roma, le catene nazionali come Esselunga, Coop e Pam hanno una presenza significativa. Tuttavia, non sempre riescono a garantire prezzi competitivi su tutta la rete: accanto a punti vendita molto convenienti se ne trovano altri sensibilmente più cari.

(*) L’indagine di Altroconsumo è stata realizzata su 1.150 punti vendita di 67 città valutando 1,6 milioni di prezzi

© Riproduzione riservata