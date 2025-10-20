Dal primo ottobre è finalmente disponibile online e in formato cartaceo il nuovo catalogo Fidaty di Esselunga. Si tratta del primo catalogo dopo che la catena di supermercati ha rivoluzionato il sistema di raccolta punti. Se prima si ottenevano 2 punti ogni euro (calcolati oltre i 5 € per ogni spesa), adesso la soglia minima di 5 euro è stata abolita, ma si ottiene solo 1 punto per ogni euro speso. In questo modo le persone abituate ad andare spesso al supermercato per acquisti inferiori ai 10 euro ne traggono un vantaggio, perché la raccolta inizia anche con scontrini di importi minimi (che prima non venivano conteggiati). Al contrario, le persone abituate a fare meno spese, ma più consistenti, vedranno dimezzare i punti accumulati rispetto a prima.

I premi Esselunga

Avevamo già capito che le novità nella raccolta punti, contrariamente a quanto lasciava intendere Esselunga, si sarebbero rivelate svantaggiose per i clienti, e la pubblicazione del catalogo lo ha dimostrato. Le prime conferme le abbiamo avute già lo scorso giugno, quando sulla piattaforma online sono apparsi in anteprima alcuni premi del nuovo catalogo che abbiamo confrontato con gli stessi presenti nella campagna dell’anno prima.

Il primo è la nuova soglia del Buono Acquisto Fìdaty, cioè i punti che si convertono in buoni spesa. Prima con 3.000 punti era possibile ottenere un buono da 27 euro. Il nuovo sistema invece permette ogni 2.000 punti e multipli raccolti, di ottenere 20 euro di sconto sulla spesa. A colpo d’occhio sembra vantaggioso, ma facendo i calcoli non è affatto così. Se prima con una spesa di circa 1.650 euro (*) si raggiungeva la soglia dei 3.000 punti e si ottenevano 27 euro di sconto sullo scontrino, adesso bisogna spendere 2.000 euro per avere uno sconto di 20 euro.

Un altro confronto riguarda la Carta prepagata Ikea da 25 euro. Prima si poteva ottenere con 2.500 punti (corrispondenti a una spesa di circa 1.300 euro). Adesso si riscatta con 2.200 punti (che corrispondono a 2.200 euro di spesa).

A secondo dell’importo dello scontrino c’è una perdita di valore nella conversione tra gli euro spesi e i punti ricevuti. Come si vede nella tabella sotto, per qualsiasi spesa sopra i 10 euro si accumulano meno punti rispetto al sistema precedente, con una percentuale che varia dal 25 al 50%.

Il nuovo catalogo

Appena pubblicato il nuovo catalogo abbiamo confrontato alcuni regali simili per tipologia con quelli presenti sul catalogo dello scorso anno. Tra questi tovaglie, bottiglie di olio extravergine di oliva, friggitrici elettriche e forni a microonde. Il risultato lo lasciamo giudicare a voi.

Lo scorso anno una tovaglia (prezzo al pubblico 62 euro) si poteva riscattare gratuitamente con 4.500 punti corrispondenti, secondo le nostre stime (*) a circa 2.500 euro di spesa presso i supermercati Esselunga. Nel nuovo catalogo una tovaglia con un prezzo al pubblico simile (69 euro) si può ottenere con 4.000 punti, cioè spendendo quasi il doppio: 4.000 euro.

Stessa cosa per il bottiglione da 3 litri di olio extravergine di oliva (prezzo al pubblico 46,99 o 41,99 euro). L’anno scorso si poteva ottenere con una spesa di circa 2.200/ 2.500 euro. Quest’anno occorre spendere almeno 4.500 euro. Si vedano gli esempi nella foto sopra e in quella sotto.

Interessante anche la sezione degli elettrodomestici, in particolare la friggitrice ad aria e il forno a microonde: a prima vista sembra che ci sia il vantaggio che per riscattarli occorrono meno punti rispetto allo scorso anno. Però con il nuovo sistema, a parità di importo delle spese, i premi del nuovo catalogo hanno un valore nettamente inferiore rispetto a quelli presenti in quello del 2024.

La friggitrice ad aria dell’anno scorso aveva un prezzo al pubblico di 219,99 euro, quella di quest’anno di 119,90. In entrambi i casi si spendono circa 8mila euro.

Lo stesso per il forno a microonde che l’anno scorso valeva 349 euro e quest’anno 177 euro. In questo caso per ottenere un elettrodomestico che vale la metà rispetto a quello del catalogo 2024, devo spendere mille euro in più.

Punti Esselunga e scorciatoie

Come accadeva anche prima, nella raccolta, ci si potrà aiutare con i punti fragola, che possiamo definire acceleratori, ottenuti con l’acquisto di prodotti specifici. Quest’anno, per alcuni mesi sarà attiva anche la nuova promozione “30 anni Fìdaty” che prevede, fino a dicembre 2025, la quadruplicazione dei punti per chi fa la spesa il giorno “30” di ogni mese. A parte questo vantaggio da tenere presente, il bilancio delle novità penalizza i clienti che dovranno spendere molto di più per avere i premi del catalogo.

Le novità introdotte dalla catena non sono “trascurabili”, visto che interessano più di 5 milioni di persone che ogni settimana accumulano i punti con la Carta Fìdaty di Esselunga per ricevere sconti o regali. Stiamo parlando di quasi il 20% delle persone che vivono nelle regioni del Nord Italia.

(*) Per arrivare a queste cifre abbiamo ipotizzato spese da 50 euro e le abbiamo moltiplicate il numero di volte necessarie a raggiungere il totale dei punti per riscattare il premio gratis. A ogni spesa abbiamo tolto i punti della soglia minima dei 5 euro.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com, Esselunga