A Bergamo il supermercato più conveniente è l’Iper di Brembate (SP 184). È quanto emerge dalla classifica 2025 di Altroconsumo sui supermercati e ipermercati più convenienti. Scegliere il supermercato giusto può fare la differenza, soprattutto in una città come Bergamo, dove la competizione tra insegne locali e nazionali è significativa. Qui, una famiglia che riempie il carrello solo con prodotti di marca potrebbe risparmiare fino 1.100 euro in un anno. Basta dire che fare la spesa nell’ultimo punto vendita della classifica costa il 18% in più. Sul podio al secondo posto troviamo l’Iper Orio di via Portico 71 a Orio al Serio, mentre al terzo e quarto e quinto posto ci sono due punti vendita Esselunga e il Famila Superstore di Colognola (qui la spesa costa il 2% in più).

Differenze anche all’interno della stessa insegna

La classifica di Altroconsumo mette in luce un aspetto spesso trascurato: nella stessa catena i prezzi possono variare anche di diversi punti percentuali. Ad esempio, l’Esselunga di via Borgo Palazzo risulta tra i più convenienti, mentre la spesa in quella di via Corridoni lievita del 3%.

Carrefour in fondo alla classifica

In coda troviamo due punti vendita Carrefour Market, con i negozi di via Borgo Palazzo 149 e via Tiraboschi 53, quest’ultimo il meno competitivo della città. Qui la spesa costa circa il 18% in più rispetto all’Iper di Brembate. Anche Il Gigante si colloca nelle ultime posizioni.

© Riproduzione riservata –