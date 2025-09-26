Anche a Firenze scegliere il supermercato può fare la differenza. Secondo l’indagine 2025 di Altroconsumo, una famiglia che mette nel carrello solo prodotti di marca può risparmiare fino a 970 euro in un anno. I punti vendita più convenienti sono Coop di via Petrosa a Sesto Fiorentino con l’indice prezzi più basso. Dietro si colloca l’Ipercoop Gavinana di via Erbosa dove la spesa costa il 2% in più. Sul terzo gradino troviamo Coop di via Santa Maria a Castagnolo (Lastra a Signa) con un incremento di spesa del 3%.

A Firenze domina Coop

La classifica è dominata dalla rete Coop che occupa gran parte delle prime posizioni grazie a prezzi generalmente competitivi. Tuttavia, non tutti i negozi applicano le stesse condizioni: se il punto vendita di via Petrosa è il più conveniente, altri Coop in città (come quello di via Cimabue o via Forlanini) e di via Salvi Cristiani sono più cari.

Nell’elenco troviamo poi l’Esselunga di via Antonio Canova con un indice identico a quello di altri 4 punti vendita targati Coop. Segue Conad Superstore di via Pistoiese. Altri punti vendita Esselunga mostrano prezzi leggermente più alti come quello di via Masaccio +5% , mentre le sedi del Galluzzo e di via del Gignoro salgono al 7 e 8%.

Confronto fra Coop e Esselunga

A differenza di Roma, dove prevalgono insegne locali, a Firenze il mercato si gioca soprattutto tra Coop ed Esselunga, che si dividono gran parte della classifica. Conad mantiene una presenza minore, mentre Carrefour risulta poco competitivo. In fondo alla classifica fiorentina si colloca Carrefour Market di via Pratese 191. Qui la spesa costa circa il 15% in più rispetto al Coop più conveniente di Sesto Fiorentino. Il quadro complessivo conferma che anche nel capoluogo toscano la stessa spesa composta esclusivamente da prodotti di marca, può avere costi molto diversi a seconda del punto vendita. Scegliere quello giusto può tradursi in un risparmio vicino ai 1.000 euro l’anno.

© Riproduzione riservata – Foto: Coop