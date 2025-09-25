Ad Alessandria scegliere il supermercato giusto può fare la differenza. Una famiglia che riempie il carrello solo con prodotti di marca può risparmiare fino a 1.108 euro in un anno. È quanto emerge dalla classifica 2025 di Altroconsumo sui supermercati e ipermercati più convenienti (vedi tabella).
Quest’anno il primato spetta al Galassia di via Casalbagliano, che guida la graduatoria con l’indice prezzi più basso. Seguono Panorama di corso Giuseppe Romita più caro del 4% e la Coop Gli Archi di via Achille Sclavo 15, dove il carrello costa il 6% in più.
Le catene più competitive
Nelle prime posizioni compaiono anche l’Iper di Tortona più caro dell’7% rispetto al primo classificato, a conferma di una competizione piuttosto vivace tra insegne locali e nazionali. Mentre il Basko di via Piave ed Esselunga di corso Borsalino si colloca nella fascia intermedia con un rincaro dell’8%.
Differenze anche nella stessa insegna
Come accade in altre città, anche ad Alessandria non tutti i supermercati della stessa catena applicano gli stessi listini. Ad esempio, fare la spesa nel punto vendita U2 Supermercato di corso Aqui 221 si risparmio il 6% rispetto all’U2 Supermercato di via Fabio Filzi 25. Questo dimostra che la convenienza non dipende solo dall’insegna, ma anche dalla posizione del negozio e dal livello di concorrenza della zona.
Gli ultimi in classifica
In fondo alla graduatoria troviamo il Gulliver di corso Acqui 75, qui la spesa costa circa il 18% in più rispetto al Galassia più conveniente. Uno scarto considerevole, che può pesare sul bilancio di una famiglia se ripetuto ogni settimana.
Risparmiare oltre 1.100 euro l’anno
La fotografia di Alessandria conferma il quadro generale: la spesa può avere un costo molto diverso a seconda del punto vendita scelto. Optare per il supermercato giusto significa risparmiare fino a 1.108 euro in un anno, una cifra tutt’altro che trascurabile per le famiglie.
Giornalista professionista, direttore de Il Fatto Alimentare. Laureato in Scienze delle preparazioni alimentari ha diretto il mensile Altroconsumo e maturato una lunga esperienza come free lance con diverse testate (Corriere della sera, la Stampa, Espresso, Panorama, Focus…). Ha collaborato con il programma Mi manda Lubrano di Rai 3 e Consumi & consumi di RaiNews 24