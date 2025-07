Dallo scorso mese di maggio Esselunga ha rivoluzionato il sistema di raccolta punti. Se prima si ottenevano 2 punti spesa ogni euro (calcolati oltre i 5 € per ogni spesa), adesso la soglia minima di 5 euro è stata abolita, ma si ottiene solo 1 punto per ogni euro speso. In questo modo le persone abituate ad andare spesso al supermercato per acquisti inferiori ai 10 euro ne traggono un vantaggio, perché la raccolta inizia anche su scontrini di importo minimo (che prima non venivano conteggiati). Al contrario, le persone abituate a riempire il carrello perché vanno al supermercato una o due volte alla settimana, vedranno dimezzare i punti accumulati rispetto a prima.

Per capire se questa variazione nella raccolta punti sarà conveniente o, al contrario, svantaggiosa per i clienti, occorre attendere la pubblicazione del nuovo catalogo premi, che avverrà solo a ottobre 2025. Ci sono però già alcuni elementi che non ci fanno ben sperare. Abbiamo confrontato alcuni premi della nuova raccolta iniziata a giugno, già riscattabili sulla piattaforma online della catena di supermercati, che erano presenti anche nella precedente campagna.

I premi

Il primo è la nuova soglia del Buono Acquisto Fìdaty, cioè i punti che si convertono in buoni spesa. Prima con 3.000 punti era possibile ottenere un buono da 27 euro. Il nuovo sistema invece permette ogni 2.000 punti e multipli raccolti, di ottenere 20 euro di sconto sulla spesa. A colpo d’occhio sembra vantaggioso, ma facendo i calcoli non è affatto così. Se prima con una spesa di circa 1.550 euro si raggiungeva la soglia dei 3.000 punti e si ottenevano 27 euro di sconto sullo scontrino, adesso bisogna spendere 2.000 euro per avere uno sconto di 20 euro (*).

Un altro premio che è diventato meno “raggiungibile” è uno tra i più richiesti dai clienti Esselunga: il biglietto di entrata per il parco divertimenti GARDALAND. Anche in questo caso il sistema di conversione è svantaggioso rispetto al precedente. Prima con 3000 punti (corrispondenti a una spesa di circa 1.550 euro) si otteneva un biglietto, mentre adesso si ottiene con 2.700 punti (che corrispondono a 2.700 euro di spesa**).

Un altro confronto che si può già fare è quello con la Carta prepagata ikea da 25 euro. Prima si poteva ottenere con 2.500 punti (corrispondenti a una spesa di circa 1.400 euro). Adesso si riscatta con 2.200 punti (che corrispondono a 2.200 euro di spesa**)

Punti Esselunga e scorciatoie

Come sempre ci si potrà aiutare con i punti fragola, che possiamo definire acceleratori, ottenuti con l’acquisto di prodotti specifici, e anche con la nuova promozione “30 anni Fìdaty” che prevede, da maggio a dicembre 2025, la quadruplicazione dei punti per chi fa la spesa il 30 di ogni mese. Ma per il momento il bilancio delle novità sembra penalizzante per i clienti che dovranno spendere molto di più per raggiungere le soglie dei premi. Ci riserviamo di fare una valutazione complessiva sul riscatto dei premi in ottobre, quando uscirà il nuovo catalogo.

Le novità introdotte dalla catena non sono “trascurabili”, visto che interessano più di 5 milioni di persone che ogni settimana accumulano i punti con la Carta Fìdaty di Esselunga per ricevere sconti o regali. Stiamo parlando di quasi il 20% delle persone che vivono nelle regioni del Nord Italia.

(*) Abbiamo ipotizzato 10 spese da 155 euro per un totale di 1.550 euro da cui abbiamo tolto i punti della soglia minima dei 5 euro per 10 volte (50 euro).

(**) Abbiamo ipotizzato 14 spese da 100 euro per un totale di 1.400 euro da cui abbiamo tolto i punti della soglia minima dei 5 euro per 14 volte (70 euro) raggiungendo 2.660 punti. Oppure con 28 spese da 50 euro per un totale di 1.400 euro da cui abbiamo tolto i punti della soglia minima dei 5 euro per 28 volte (140 euro) raggiungendo 2.520 punti.