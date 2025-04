Esselunga cambia le regole del gioco. Dal prossimo 19 maggio 2025, con la nuova raccolta punti Fìdaty, ci sarà un cambiamento sostanziale per la modalità di raccolta. Se fino ad oggi si ottenevano 2 punti spesa ogni euro (oltre i 5€ per ogni spesa) da maggio non ci sarà più la soglia minima dei 5 euro, ma si otterrà solo 1 punto per ogni euro speso. Questo vuol dire che per chi fa tante piccole spese inferiori ai 10 euro potrebbe convenire, perché inizierà a raccogliere punti anche su scontrini inferiori ai 5 euro (che oggi non vengono conteggiati). Al contrario, le persone abituate a spendere di più perché vanno al supermercato una o due volte alla settimana, vedranno dimezzarsi i punti accumulati rispetto al sistema attuale.

Esselunga e la nuova raccolta

Sebbene siano frequenti anche piccoli acquisti occasionali, nei supermercati italiani la spesa media per transazione si attesta attorno ai 23-25 euro, con oltre il 90% degli scontrini che supera i 10 euro. Questo vuol dire che nonostante la catena stia mettendo molta enfasi nell’aver tolto la soglia minima dei 5 euro oltre alla quale si iniziavano ad accumulare i punti, dal 19 maggio nove clienti su dieci, facendo la stessa spesa della settimana prima, otterranno dal 25 al 49% di punti in meno (vedi tabella sotto).

Occorre capire se il nuovo catalogo terrà conto di questa variazione nella raccolta stabilendo delle soglie inferiori per riuscire a riscattare i premi. Per adesso gli indizi non fanno ben sperare come ad esempio la nuova soglia del Buono Acquisto Fìdaty, cioè i punti che si convertono in buoni spesa.

Prima con 3.000 punti accumulati era possibile ottenere un buono da 27 euro. Il nuovo sistema invece permetterà ogni 2.000 punti e multipli raccolti, di ottenere 20 euro di sconto sulla spesa. A colpo d’occhio sembra vantaggioso, ma facendo i calcoli non è affatto così. Se prima con una spesa di circa 1.550 euro si raggiungeva la soglia dei 3.000 punti e si ottenevano 27 euro di sconto sullo scontrino, adesso bisogna spendere 2.000 euro per avere uno sconto di 20 euro (*).

Scadenze e punti

Come sempre ci si potrà aiutare con i punti fragola, che possiamo definire acceleratori, ottenuti con l’acquisto di prodotti specifici, e anche con la promozione “30 anni Fìdaty” che prevede, da maggio a dicembre 2025, la quadruplicazione dei punti per chi fa la spesa il 30 di ogni mese. Queste novità interesseranno più di 5 milioni di persone che ogni settimana accumulano i punti con la Carta Fìdaty di Esselunga. Stiamo parlando di quasi il 20% delle persone che vivono nelle regioni del Nord Italia.

Ricordiamo poi che l’attuale raccolta è in scadenza. Tutti i clienti che in questi mesi (o anni) hanno accumulato punti potranno segnare sul calendario la data del 18 maggio 2025, ultimo giorno utile per accumulare punti validi per il catalogo attuale. Dopo questa data, i clienti avranno tempo fino al 1° giugno 2025 per riscattarli: trascorsa questa scadenza, Esselunga azzererà i punti non utilizzati.

(*) Abbiamo ipotizzato 10 spese da 155 euro per un totale di 1.550 euro da cui abbiamo tolto i punti della soglia minima dei 5 euro per 10 volte (50 euro).

