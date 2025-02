Tempo quasi scaduto per i clienti Esselunga: i punti Fidaty, il programma fedeltà della catena di supermercati, verranno azzerati il prossimo 1° giugno 2025. Tutti coloro che in questi mesi (o anni) li hanno accumulati potranno riscattarli entro il 18 maggio, prima che vengano definitivamente cancellati dalle tessere.

La raccolta punti Fidaty è una delle più popolari in Italia, grazie a un catalogo premi ricco e in continua evoluzione. Come ci aveva spiegato qualche tempo fa Esselunga “i punti Fìdaty sono la somma di due “contenitori”: punti spesa (2 punti ogni euro oltre i 5€) e punti fragola (punti che possiamo definire acceleratori, ottenuti con l’acquisto di prodotti specifici). Infatti durante alcune settimane dell’anno Esselunga attiva delle promozioni particolari, chiamate “Triplica Punti”, che consentono ai clienti di accelerare ulteriormente la raccolta se acquistano determinati prodotti.”

La data chiave da segnare sul calendario è il 18 maggio 2025, ultimo giorno utile per accumulare punti validi per il catalogo attuale. Dopo questa data, i clienti avranno tempo fino al 1° giugno 2025 per riscattarli: trascorsa questa scadenza, i punti non utilizzati verranno azzerati. La cosa ha un certo rilevo considerando che Esselunga ha qualche milione di tesserati.

Come utilizzare i punti

Esistono diverse opzioni per sfruttare al meglio i punti Fidaty:

– Riscattare premi dal catalogo, che include oltre 200 articoli tra attrezzature sportive, accessori per la casa e esperienze come biglietti per cinema, musei e parchi tematici.

– Convertire i punti in buoni spesa, ad esempio con 3.000 punti è possibile ottenere un buono da 27 euro.

– Donare i punti a organizzazioni benefiche, tra cui Banco Alimentare e AIRC, per sostenere cause solidali.

Chiunque voglia approfittare di queste opportunità ha ancora qualche settimana per farlo. Il consiglio? Controllare il saldo punti e decidere in fretta come utilizzarli prima che sia troppo tardi.

