Carta fedeltà dei supermercati e dati personali: una relazione difficile? Da quando c’è il codice a barre per i supermercati è facile controllare quali sono i prodotti più venduti, gestire il magazzino per evitare scaffali sguarniti e scegliere con più accuratezza l’assortimento.

Con l’arrivo delle tessere fedeltà il supermercato può fare molto di più. Ha la possibilità di sapere cosa compriamo, quando lo compriamo, qual è la frequenza di acquisto e, in generale, quali sono le nostre abitudini legate ai consumi. Questo livello di conoscenza necessita di una capacità di elaborazione dei dati riportati sugli scontrini molto avanzata e negli anni passati veniva fatto poco ed era dispendioso, per cui le analisi si risolvevano con l’invio di buoni spesa.

Con i nuovi sistemi di calcolo e l’impiego dell’intelligenza artificiale le cose sono cambiate. Di seguito pubblichiamo una lettera sull’argomento che fa luce su un tema che in molti sottovalutano e cioè i dati, più o meno privati, che condividiamo con le aziende e con i social.

La lettera sulla carta fedeltà

Esselunga ha inviato, gli ultimi giorni di dicembre, una mail con un colorato filmato animato. Il testo è quanto meno avvincente e invita a rivivere “…il meglio del tuo anno (di spesa n.d.r.) e a condividerlo con i tuoi amici”. La sorpresa arriva quando il video comincia a elencare quanti litri di latte ho comprato, quanti biscotti frollini, quanti pacchi di spaghetti, precisando la marca e il formato e allegando addirittura le foto del prodotto. C’è di più. Il cartone animato ricorda che in un anno ho fatto la spesa 47 volte e fornisce diversi suggerimenti.

La cosa mi incuriosisce così vado a leggermi alcuni commenti su Facebook, Instagram e LinkedIn e sembrano tutti positivi. Io invece ho sentito un forte disagio e la vicenda mi ha fatto riflettere. Ho capito che spuntare la casella sul modulo per ricevere la carta fedeltà del supermercato, la Fidatì, ha significato molto più che una crocetta su un foglio. Da qual giorno, e grazie evidentemente a una sempre più sviluppata capacità di elaborazione, le mie abitudini sono uscite da casa mia ed “entrate” nei computer della catena di supermercati. Non mi emoziona sapere che Esselunga registri quante volte volte faccio la spesa, conosca le mie abitudini culinarie e mi inquadri in un cluster di consumatori. Non sono contenta che tenga traccia dei prodotti che acquisto con assiduità, siano essi champagne o vino Tavernello.

Non sono contenta che possa, analizzando lo scontrino, dedurre che visto che non acquisto carne di maiale, potrei fare parte di un gruppo religioso. Non sono contenta che Esselunga sappia che il mio reddito familiare ha qualche criticità visto che solo prodotti economici della linea Smart. Non mi piace rendermi conto di avere acconsentito a lasciare che il Grande fratello, attraverso il carrello della spesa, si sia intrufolato in casa. Trovo tutto ciò inquietante, anche se qualcuno dice che sono ingenua perché si tratta di operazioni di marketing e di fidelizzazione. Temo che l’idea del video multicolor di fine anno verra presto imitato da altre catene.

Certo la tessera fedeltà permette di accedere a sconti e promozioni, e per questo non voglio farne a meno. Per evitare invasioni di privacy bisogna stare attenti quando si compila il foglio di adesione. Nel modulo c’è scritto se si vogliono ricevere offerte personalizzate, se i propri dati possono essere utilizzati per altre iniziative di marketing o addirittura ceduti a terzi. Chi vuole evitare di essere “analizzato” deve rifiutare queste possibilità. Mi è venuta in mente la frase di un documentario che ho visto qualche anno fa dal titolo “The social dilemma” che recitava: “Se non stai pagando per un prodotto, allora il prodotto sei tu”…

C’è però un altro modo di utilizzare i dati dello scontrino. Le catene di supermercati potrebbero usarli per avvisare rapidamente i clienti che hanno acquistato un prodotto ritirato dagli scaffali (l’anno scorso Il Fatto Alimentare ha segnalato il ritro di 635 prodotti in tutta Italia).

La nota di Esselunga

Nell’ultima settimana dell’anno è stata lanciata per i clienti l’iniziativa “Your EsseLover Year”, racconto personalizzato dei propri acquisti. Un’esperienza digitale in linea con le popolari classifiche di fine anno riferite ai singoli utenti – dai brani più ascoltati ai libri più letti. Questa attività ha permesso ai possessori della carta fedeltà Fìdaty di scoprire i prodotti scelti con maggiore frequenza (ad esempio quante focaccine hanno acquistato, le categorie preferite, i punti Fìdaty accumulati). Su esseloveryear.esselunga.it, i clienti hanno potuto accedere al proprio recap personalizzato, scaricarlo, salvarlo e condividerlo sui social media. L’attività di invio del filmato si è conclusa il 31 dicembre 2024.

