Domenica 2 marzo, nel supermercato Lidl di Lambrate a Milano, la musica in sottofondo si intervalla a promozioni commerciali e alla notizia che Altroconsumo ha riconosciuto il discount come la catena con i prodotti più economici. Anche sulla prima pagina dei volantini, la scritta Lidl è affiancata dal sigillo “Approvato Altroconsumo”, con la dicitura i “Discount salvaprezzo in Italia” e la data di pubblicazione dell’inchiesta (09/2024).

Il giorno dopo, nella casella della posta di casa, trovo il volantino della catena di discount Aldi “Offerte 1 euro“. Anche in questo caso in prima pagina a fianco del logo dell’insegna si vede il sigillo “Approvato Altroconsumo”, la dicitura “Discount preferito dai consumatori” e la data di pubblicazione dell’inchiesta (01/2025).

Due giorni dopo, il 4 marzo, scopro che il Carrefour vicino alla stazione centrale di Milano espone in vetrina un cartello con la scritta a grandi lettere “Approvato Altroconsumo”. Sotto la dicitura “Prodotti a marchio commerciale Supermercato salvaprezzo in Italia” e la data di pubblicazione dell’inchiesta (09/24).

Il bollino di Altroconsumo

Scoprire che tre supermercati sfoggiano contemporaneamente il sigillo di Altroconsumo mi disorienta. Si tratta di bollini rilasciati per due rilevazioni diverse, ma qualche dubbio sulla validità rimane, visto che le date risalgono a 7 mesi fa per Lidl e Carrefour.

Confesso di essere confuso. Qual è il discount Salvaprezzo? L’inchiesta di Altroconsumo sui prezzi nei supermercati del settembre 2024 premia cinque insegne (Famila Superstore, In’s, Carrefour, Lidl e Bennet). Nell’inchiesta pubblicata nel mese di gennaio 2025 sui discount preferiti dai consumatori, troviamo in testa a pari merito Aldi ed Eurospin. Nella categoria dei supermercati ci sono Esselunga, NaturaSì e Ipercoop oltre a Dem, Rossetto, Mega e Iperal per le insegne locali.

Alla fine ci sono 14 catene di supermercati che potrebbero riportare sui volantini e fare pubblicità utilizzando lo slogan “Approvato da Altroconsumo”. Questo sistema di promozione basato su inchieste reali mi sembra uno strumento inflazionato. In teoria potrei trovare il cartello con i riferimenti ad Altroconsumo in centinaia di supermercati. Mi piacerebbe sapere quanto pagano queste aziende per usare il marchio e mi chiedo se ne vale davvero la pena. La mia sensazione è che un nome così autorevole come quello di Altroconsumo venga svilito e che il valore della classifica perda un po’ di significato.

© Riproduzione riservata Foto: Altroconsumo, Lidl, Aldi, Carrefour

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1