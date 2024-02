Dopo il caso di qualche mese fa dei ravioli Lidl andati a male prima della scadenza, un’altra lettrice ci segnala un caso simile. Questa volta si tratta di una confezione di gnocchi, che hanno assunto uno strano colore. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta della catena di discount.

La lettera

Buongiorno, ieri sera (29/01/2024, ndr) ho aperto una confezione di gnocchi di patate Nonna Mia acquistati in nel punto vendita Lidl di Legnano una decina di giorni fa e mi sono subito accorta che alcuni degli gnocchi avevano un colore strano, marrone-rossastro (come si più vedere in foto). Inoltre erano tutti secchi e duri. Gli gnocchi non erano ancora scaduti (la data di scadenza era il 01/02/2024) e non emanavano odori strani o sgradevoli. La confezione appariva integra e non era gonfia. Per precauzione non li abbiamo mangiati lo stesso. Di cosa può trattarsi?

Gaia

La risposta di Lidl