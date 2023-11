Una lettrice ci scrive per sapere se un prodotto che ha acquistato alla Lidl può essere consumato nonostante abbia cambiato “aspetto”. Di seguito pubblichiamo la segnalazione della lettrice le sue fotografie e a seguire la risposta della catena di supermercati.

La lettera

Buongiorno, qualche giorno fa ho acquistato alla Lidl di Via Valassina, 12, 20159 Milano (MI), dei ravioli di merluzzo della marca Nonna Mia, della Lidl. Dopo poco tempo ho notato che la confezione si è gonfiata, anche se la data di scadenza è ancora lontana (23.11.2023). Cosa è successo? Ovviamente non ho mai interrotto la catena del freddo. Volevo sapere se si possono comunque consumare o se è meglio buttarli. Vi invio le foto in allegato. Grazie Veronica

La risposta di Lidl

Il rigonfiamento della confezione si manifesta a causa di lieviti o altri microrganismi, naturalmente presenti nel prodotto, che si sviluppano se le temperature a cui è sottoposto lo stesso sono più elevate di quelle consigliate. Trattandosi dell’unico reclamo che abbiamo ricevuto su questo prodotto, possiamo pertanto ragionevolmente supporre che questa alterazione sia avvenuta in ambito casalingo.

Ad ogni modo, abbiamo provveduto a trasmettere la segnalazione al produttore per effettuare opportune verifiche sul lotto produttivo.

Rimaniamo a disposizione qualora si necessitassero maggiori informazioni o chiarimenti. Ogni segnalazione è per noi sempre preziosa per monitorare la qualità dei nostri prodotti.

