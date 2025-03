Negli ultimi anni, consumatrici e consumatori si sono abituati a trovare l’origine degli ingredienti su un numero sempre più alto di prodotti. Così, capita che si sorprendano quando la provenienza non è indicata in etichetta. È il caso di una lettrice che ci ha scritto perché non trova l’origine sui datteri Deglet Nour di Noberasco. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta dell’azienda.

La lettera sull’origine dei datteri

Buongiorno,

ho recentemente acquistato una confezione di Viva i Datteri Deglet Nour Noberasco e mi sono accorta che non c’è da nessuna parte l’indicazione dell’origine dei datteri. Ho controllato tutta la confezione, ma l’unica indicazione presente è “alle porte del Sahara”… Non è obbligatorio scrivere l’origine? In altri supermercati ho notato che l’origine viene quasi sempre riportata.

Grazie, Stefania

La risposta di Noberasco

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 già prevedeva l’obbligatorietà di indicazione dell’origine per alcuni prodotti ortofrutticoli, tra cui la frutta secca e disidratata dei quali siamo produttori.

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2429, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che introduce nuove norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli e alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, aggiornando anche il tema dell’indicazione dell’origine in etichetta.

In questo aggiornamento, i datteri non sono stati investiti dall’obbligatorietà di cui sopra, motivo per cui questa informazione non è riscontrabile sul Viva i Datteri Deglet Nour.

La ringraziamo per averci resi partecipi del suo dubbio che ci dà l’occasione di condividere le nostre procedure per la realizzazione dei nostri prodotti.

Ufficio Assicurazione Qualità Noberasco

