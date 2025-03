Una nostra lettrice ci segnala un nuovo prodotto Müller che per errore ha acquistato e che secondo lei presenta delle criticità. Di seguito pubblichiamo la lettera giunta in redazione e la risposta dell’azienda.

La lettera

Buongiorno, questa mattina al supermercato ho acquistato due vasetti di Crema di yogurt Müller bianco, il mio preferito. Dopo aver fatto la spesa, una volta a casa ho controllato come sempre lo scontrino e mi è saltato subito agli occhi il prezzo dello yogurt. Di solito due vasetti costavano un po’ più di un euro, mentre oggi era quasi due euro, precisamente 1,75 €. Allora ho preso dal frigo il prodotto e in effetti mi sono sbagliata io: non avevo acquistato il solito yogurt bianco Müller, ma “Soffio mousse di bianco” sempre della Müller. Allora ho letto bene l’etichetta e ho scoperto che non si tratta di uno yogurt, bensì di latte fermentato con aromi e zucchero. Gli ingredienti sono numerosi e tra questi si trova anche la gelatina alimentare (forse animale? quindi questo prodotto non è adatto ai vegetariani?), gli emulsionanti e l’azoto come agente schiumogeno…. Dalla tabella nutrizionale si capisce che è un prodotto diverso: per 100 grammi apporta 132 kcal rispetto alle 93 dello yogurt Muller e 7 grammi di grassi invece che 3,2.

Inoltre anche il peso è diverso, infatti ciascun vasetto invece che i canonici 125 grammi pesa solo 95 g. Ho controllato sul negozio online del mio supermercato e il prezzo al chilo per Soffio è di 9,21 €, quasi il doppio Crema di yogurt Müller (5,40 €/kg) e quasi 3 volte rispetto a uno yogurt bianco di marca Sterzing Vipiteno (3,96 €/kg).

Vi scrivo perché l’errore è stato favorito dalle confezioni dei due prodotti che sono abbastanza simili, e anche perché all’assaggio questa mousse, a parte la texture, ha lo stesso gusto di uno yogurt bianco zuccherato e quindi mi chiedo che necessità ci sia di questo nuovo prodotto, che mi sembra solo più costoso, più calorico e con ingredienti che è meglio evitare. Tra gli ingredienti compaiono anche i batteri streptococcus thermophilus e lactobacillus acidophilus. Vorrei capire se anche nel prodotto finito ci sono, se sono vivi e vitali e in che quantità visto che il numero è fondamentale per valutare la qualità del prodotto.

La risposta di Müller

Soffio è una linea innovativa di Müller, lanciata nel 2023. Si tratta di un latte fermentato caratterizzato da una consistenza originale, dovuta alla sua base areata e soffice.

Il prodotto è chiaramente distinguibile a scaffale, rispetto agli altri prodotti Müller, grazie al nome della linea (Soffio) enfatizzato sulla confezione, alla descrizione di prodotto ed all’immagine. Riportiamo, le immagini di Soffio Bianco e l’immagine di Bianco Crema di Yogurt citata dalla signora.

La dominante di colore blu e l’architettura di packaging è la stessa per tutti i prodotti Müller, indipendentemente dalla linea di appartenenza. L’etichettatura del prodotto, come evidenziato dalla signora, indica chiaramente la sua natura e la sua composizione.

Confermiamo, come pure evidenziato dalla signora, che il prodotto contiene gelatina (animale). I fermenti lattici presenti sono vivi e vitali, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.

La linea Soffio, sta riscontrando grande successo. Il consumatore ne apprezza la consistenza soffice ed areata ed il suo gusto delicato e persistente allo stesso tempo. Soffio non è un sostituto di Bianco Crema di Yogurt, ma una nuova esperienza di gusto.

© Riproduzione riservata. Foto: Müller, Marcel Strauß – Unsplash.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1