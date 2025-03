Lidl è una delle grandi aziende della GDO che sta affrontando un crescente fenomeno di truffe online, sempre più sofisticate e difficili da riconoscere. Questi inganni spesso sfruttano marchi noti per rendere più credibile il raggiro, approfittando della fiducia dei consumatori. Con l’avanzare delle tecnologie di intelligenza artificiale, si prevede che tale fenomeno diventi ancora più insidioso. Per questo motivo, molte aziende, inclusa Lidl, stanno adottando misure preventive, fornendo ai clienti indicazioni su come riconoscere le comunicazioni ufficiali da quelle fraudolente. Un recente episodio ha coinvolto proprio Lidl, e pubblichiamo di seguito la lettera di una lettrice che ci ha scritto al riguardo, insieme alla risposta dell’insegna.

La lettera

Buongiorno, l’altro giorno stavo navigando su Facebook e ho trovato questo avviso di un concorso “vinci il camper dei tuoi sogni con Lidl” incuriosita ho cliccato sul post e sono arrivata su un sito in cui compariva sempre il logo della catena di supermercati e un breve spiegazione su come partecipare per vincere un camper o ricevere comunque un buono acquisto da Lidl. Le indicazioni erano di rispondere al sondaggio compilando il modulo e in questo modo si partecipa all’estrazione dei 10 premi principali, ossia i “10 camper Hymer in collaborazione con BASF”. Inoltre “ogni partecipante riceverà un buono acquisto da utilizzare da LIDL”.

Ho provato a partecipare: erano solo quattro domande sulla mia esperienza di acquisto nei punto vendita Lidl, e quando ho concluso mi è apparsa una nuova schermata con a sinistra di nuovo invitanti foto del camper con la scritta “Vinci un camper dal valore di 48.550€ per viaggiare ovunque, e a destra il modulo da compilare con i miei dati personali, tra cui mail, indirizzo di casa e telefono cellulare. Prima di procedere però ho scaricato il regolamento presente in fondo alla pagina, perché sempre lì, in basso, scritto in piccolo c’era scritto “Il montepremi complessivo è pari ad un buono Idea Shopping del valore totale di Euro 1.000,00 iva inclusa convertibile in buoni spendibili in circa 40 esercizi commerciali oppure in n. 1 (uno) buono sconto spendibile presso una compagnia aerea o ferroviaria selezionata dal Promotore del valore totale di Euro 1.000,00 iva inclusa.” Qualcosa non torna…

Allora ho cercato in rete e ho trovato il vostro articolo dello scorso settembre che metteva in guardia da una truffa simile. Ho provato a vendere anche sul sito di Lidl e devo dire che mi sembra una catena molto attenta da questo punto di vista, infatti ho scoperto che hanno una pagina dedicata proprio alle loro promozioni attive. Quindi se la prossima volta avessi qualche dubbio, prima di tutto posso andare a controllare lì.

Mi chiedo: perché la polizia postale non interviene per bloccare queste pagine se sono chiaramente delle truffe?

La risposta di Lidl sulle truffe online

La presente per comunicarle che le attività promozionali di Lidl Italia sono consultabili esclusivamente attraverso i nostri canali ufficiali (il sito internet www.lidl.it, la pagina Facebook, il profilo Twitter di Lidl, la newsletter, Lidl Plus). Preghiamo i clienti, come in questo caso, di diffidare da altre fonti e, in caso di dubbi, di visitare la nostra pagina “È davvero Lidl o si tratta di una truffa?”.

