Le truffe online sono sempre più diffuse e sofisticate. Spesso utilizzano marchi e insegne note per rendere più efficace il loro inganno. Con le applicazioni di intelligenza artificiale si prevede che questo fenomeno diventi ancora più difficile da individuare. Anche per questo motivo molte aziende si stanno attrezzando e forniscono ai propri clienti indicazioni su come distinguere le loro vere comunicazioni da quelle false. Un caso recente ha coinvolto Lidl. Pubblichiamo qui la lettera inviataci da un lettore a questo proposito e la risposta dell’insegna.

La lettera

Buongiorno, una pubblicità del noto marchio Lidl pubblicizza su YouTube “la vincita di un camper” in cambio della partecipazione a un sondaggio. Peccato che, una volta risposto al sondaggio e comunicati i propri dati, salta fuori che in premio sono ” viaggi in camper del valore di €.1.500″ non il camper, come inizialmente comunicato nell’annuncio… Ormai ognuno fa ciò che vuole e si prende la libertà di prendere in giro i potenziali partecipanti!

La risposta di Lidl sulle truffe online

Le attività promozionali di Lidl Italia sono consultabili esclusivamente attraverso i nostri canali ufficiali: il sito internet www.lidl.it, la pagina Facebook Lidl Italia | Facebook, il profilo X, la newsletter, la carta fedeltà digitale Lidl Plus. Preghiamo pertanto i nostri gentili clienti di diffidare di altre fonti e, in caso di dubbi, di visitare la nostra pagina È davvero Lidl o si tratta di una truffa?

© Riproduzione riservata; Foto: inviate dal lettore, Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1