Il Ministero della Salute ha pubblicato a inizio luglio 2025 le nuove linee guida per il controllo dei ceppi di Escherichia coli produttori di Shiga tossine (STEC) nei formaggi ottenuti da ‘latte crudo’ o da ‘latte non pastorizzato’. Si tratta di una categoria in cui rientrano centinaia di specialità italiane. Il documento mira a ridurre il rischio di contaminazione microbiologica lungo tutta la filiera

Escherichia coli STEC e la sindrome emolitico uremica

I batteri Escherichia coli STEC possono causare infezioni intestinali gravi, e in alcuni casi la sindrome emolitico-uremica (SEU), che rappresenta la principale causa di insufficienza renale acuta nei bambini. Secondo il Registro Italiano SEU, ogni anno in Italia si segnalano circa 60-70 casi che interessano i bambini, spesso legati al consumo di alimenti contaminati, tra cui formaggi a latte crudo. Nel 2022, anno record, sono stati registrati ben 91 episodi, di cui 89 pediatrici. I dati, tuttavia, sono parziali ,perché il sistema di sorveglianza riguarda solo i casi più gravi e non tutte le infezioni da STEC, che sono sicuramente sottostimate.

In Italia, non esistono statistiche ufficiali sui decessi da infezione da STEC. Tuttavia, secondo fonti internazionali la sindrome emolitico-uremica ha una mortalità stimata tra il 5% e il 15%. Quindi, su 60-70 casi annuali registrati in Italia, il bilancio letale va da 3-4 decessi fino a 10.

Le nuove linee guida

Le linee guida indicano chiaramente che se il produttore non è in grado di garantire la completa sicurezza del formaggio, dovrebbe riportare in etichetta (oppure su cartelli) un avvertimento, soprattutto per categorie vulnerabili come bambini, anziani e immunocompromessi. Il testo potrebbe essere: “Formaggio a latte crudo: il consumo da parte di bambini sotto i 5 anni, donne in gravidanza, anziani o persone immunodepresse può comportare rischi per la salute”. La dicitura dovrebbe essere riportata anche nei ristoranti che propongono formaggi a latte crudo che non garantisco l’assenza di Escherichia coli STEC.

Le nuove linee guida prevedono ogni 15-30 giorni controlli in stalla per verificare la presenza del batterio, analizzando sia il latte che i filtri di mungitura. Se il batterio è presente, si consiglia di pastorizzare il latte o di validare il processo di caseificazione per dimostrare di poter eliminare il patogeno attraverso una lunga stagionatura.

L’Italia vanta diversi formaggi tradizionali prodotti con latte crudo per motivi storici e culturali. Le linee guida non intendono penalizzare questa realtà, che ha anche un forte impatto economico e sociale nelle aree rurali. Ma ribadiscono un principio chiave: la qualità non può prescindere dalla sicurezza. Ed è responsabilità degli operatori individuare e applicare le misure necessarie per evitare che un prodotto potenzialmente pericoloso raggiunga il consumatore.

I richiami di formaggi a latte crudo

Per rendersi conto del problema, basta ricordare i richiami dei formaggi avvenuti negli ultimi tempi. Il Puzzone di Moena, formaggio semi-stagionato‑fresco, richiamato alla fine di novembre 2024: tuttavia a causa di qualche forma rimasta in commercio si è verificato il ricovero di un bambino di 9 anni. Il formaggio Saporito di Montagna (Val di Fassa) con stagionatura inferiore ai 60 giorni, richiamato sempre nel novembre 2024 per STEC. In quel caso e stata coinvolta una bimba di 1 anno. E poi lo Strachì Nustrà (Monte Bronzone), formaggio fresco/semi-fresco, richiamato ancora una volta a novembre 2024 per STEC e il Morbier DOP, formaggio francese semistagionato (45 giorni), richiamato a gennaio 2025 dopo 11 casi di SEU in Francia.

I formaggi a latte crudo, a ridotta maturazione, come Puzzone, Saporito e Strachì, sono quelli maggiormente a rischio di contaminazione da Escherichia coli STEC e possono causare sindrome emolitico-uremica soprattutto nei bambini piccoli. La stagionatura per essere efficace deve infatti raggiungere i 12 mesi. I numerosi richiami confermano l’importanza delle linee guida, che sottolineano la vulnerabilità dei bambini e la necessità di etichette chiare.

