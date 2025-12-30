Emergono nuovi elementi sul caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un improvviso e devastante collasso clinico. Elementi che rendono sempre meno convincente l’ipotesi di una tossinfezione alimentare classica, ipotesi che nei giorni scorsi ha dominato titoli e commenti, spesso in modo improprio.

Altri otto commensali

Secondo quanto riferito dall’ASReM, l’Azienda sanitaria regionale del Molise, ai pasti consumati nei giorni precedenti ai decessi hanno partecipato almeno otto persone, tra cui anziani e soggetti fragili, anche oncologici, che non hanno manifestato alcun sintomo fino a oggi. Un dato rilevante, perché nelle vere tossinfezioni alimentari l’attacco è normalmente “democratico”: chi consuma lo stesso alimento contaminato tende a sviluppare, con tempi variabili, sintomi simili.

24 pietanze consumate

Tra le 24 pietanze consumate figuravano anche funghi, ma – come ha chiarito l’ASReM – si trattava di champignon coltivati, regolarmente acquistati e certificati. Durante il pranzo del 24 dicembre, condiviso con più invitati, sarebbero stati consumati piatti a base di pesce, polpette di tonno, verdure cotte e polenta con funghi confezionati. Anche in questo caso, nessun altro commensale si è ammalato.

Proprio per escludere in modo definitivo l’ipotesi di un’intossicazione da funghi epatotossici, l’ASReM ha comunque inviato campioni di urine al Policlinico Gemelli di Roma, in particolare per scongiurare l’esposizione ad Amanita phalloides. Al momento, però, non ci sono riscontri che confermino questa pista.

Un altro elemento cruciale riguarda il quadro clinico. Come descritto dai rianimatori del Cardarelli di Campobasso, la giovane sarebbe andata incontro a un collasso multiorgano rapidissimo, caratterizzata da un crollo delle piastrine e da un progressivo cedimento di più organi vitali.

Un’evoluzione di questo tipo non risulta documentata nella letteratura scientifica come esito tipico delle malattie a trasmissione alimentare, incluse le più comuni intossicazioni da pesce, molluschi o funghi edibili.

Tossinfezione alimentare?

Non a caso, la stessa ASReM invita alla prudenza. «Non parliamo necessariamente di tossinfezione alimentare – ha precisato il direttore generale Giovanni Di Santo – perché non escludiamo cause chimiche o ambientali, anche legate a inalazione». Per questo sono stati coinvolti il Centro Antiveleni del Cardarelli di Napoli e l’Istituto Spallanzani di Roma, mentre campioni biologici e alimentari sono oggetto di analisi tossicologiche, chimiche e microbiologiche. Alla luce di questi elementi, appare quantomeno prematuro – se non scorretto – continuare a indicare genericamente “il cibo” o “la cena di pesce” come responsabili, così come appare fuori luogo il diluvio di accuse e sentenze sommarie riversate sui social contro i medici che hanno preso in carico le pazienti.

Gli esiti degli esami autoptici e tossicologici saranno decisivi. Nel frattempo, una cosa è già chiara: se un alimento è stato il veicolo dell’evento, non è uno di quelli condivisi dalla tavolata, ma – eventualmente – qualcosa assunto solo dalle tre persone ricoverate, due delle quali purtroppo decedute. Tutto il resto, per ora, è rumore.

© Riproduzione riservata Foto: DepositPhotos