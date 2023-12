Il Ministero della Salute ha segnalato altri due richiami di uova per rischio microbiologico e quello di un prodotto rinfresca-alito per la presenza di un novel food non autorizzato.

Il richiamo delle uova

Il Ministero ha diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto ciascuna delle uova fresche da allevamento a terra vendute con i marchi Antiga e Metro Chef. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la potenziale presenza di Salmonella Typhimurium nei prodotti.

Le uova a marchio Antiga richiamate sono vendute in confezioni da 6 pezzi con il numero di lotto BA 821-1 MR e la data di scadenza 14/12/2023. Quelle a marchio Metro Chef, invece, sono distribuite in confezioni da 90 uova con il numero di lotto BA 821-2 MR e la data di scadenza 13/13/2023.

Le uova fresche richiamate sono state prodotte dall’azienda Fattorie Roberti Srl nel centro di imballaggio di in via dei Riali 4, a Bedizzole, in provincia di Brescia (marchio di identificazione IT 017083).

Il provvedimento sembra collegato al richiamo di alcuni lotti di uova della stessa tipologia ma con i marchi Fiordovo Tigullio e Centrale del Latte di Brescia. Tutti i marchi, infatti, hanno in comune lo stesso stabilimento di produzione. In questo articolo trovi tutti i dettagli del richiamo delle uova Fiordovo, mentre in questo trovi il richiamo delle uova Centrale del Latte di Brescia.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con le scadenze e i numeri di lotto segnalati. I consumatori e le consumatrici in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto

Il richiamo del rinfresca-alito

Il Ministero ha segnalato anche il richiamo da parte dell’operatore del prodotto rinfresca-alito ‘Pan Masala’ a marchio Pan Parag. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di noce di Betel, un novel food non autorizzato in Europa. In un precedente richiamo di prodotti analoghi, il Ministero aveva spiegato che la masticazione della noce di Betel predispone al carcinoma della bocca e della laringe. Pertanto sono richiamati tutti i lotti del prodotto venduto in barattoli da 100 grammi con la data di scadenza 31/01/2024.

Il rinfresca-alito richiamato è prodotto dall’azienda Pan Parag India Limited di Birhana Rd, Karachi Khana,

Kanpur, Uttar Pradesh, in India.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto indicato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare India Trading Srl all’indirizzo email info@indiatradingsrl.it

