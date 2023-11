I supermercati Carrefour hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di tre lotti di uova fresche di categoria A da allevamento a terra a marchio Fiordovo Tigullio. Il motivo di richiamo indicato sull’avviso è “rischio microbiologico”. Tuttavia il documento non specifica quale specie batterica sia presente nelle uova. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 6 uova, con i numeri di lotto BA 820-1 MR, BA 820-2 MR e BA 824-4 MR e le date di scadenza 12/12/2023, 13/12/2023 e 14/12/2023.

Le uova fresche richiamate sono state prodotte dall’azienda Centrale del Latte d’Italia Spa. Il centro di imballaggio si trova in via dei Riali 4, a Bedizzole, in provincia di Brescia (marchio di identificazione IT 017083).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con le scadenze e i numeri di lotto indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato, si legge nell’avviso di richiamo, possono riportarlo al punto vendita dove l’hanno acquistato.

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 185 richiami, per un totale di 377 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

