Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di 10 marche di spinaci freschi confezionati dall’azienda agricola Ambruosi & Viscardi. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gabbie 345, 63811 – Sant’Elpidio a Mare (FM). Il motivo è la presunta presenza di infestanti tossici nel prodotto. Le confezioni vendute nei banchi frigo in confezioni da 250 g, 350 g e 500 g riportano i numeri di lotto: L205, L206, L207, L208, L208. L209, L210, L211, L212. Le date di scadenza sono: 29/07/202430/07/2024, 01/08/2024, 02/08/2024, 03/08/2024, 04/08/2024, 05/08/2024, 06/08/2024, 07/08/2024.

Il richiamo riguarda spinaci freschi confezionai in busta venduti nei supermercati: Eurospin Foglia Verde, Unes Maxi Buongiorno Freschezza, Penny Market Natura È Spinacio Naturale, Despar Spinacio Despar, Conad Spinacio Percorso Qualità, Aldi, Gial Srl, Selex, Gabrielli Spa, Ambruosi & Viscardi.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le confezioni di spinaci con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato per il rischio di presenza di infestanti tossici possono restituire la confezioni spinaci al punto vendita d’acquisto, dove sarà sostituito o rimborsato.

