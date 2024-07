Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di spinaci freschi venduti con i marchi Ambruosi & Viscardi e Selezione Qualità. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presunta presenza di Madragora officinarum L. La mandragora contiene alcaloidi tropanici, che hanno effetti anticolinergici, allucinogeni e ipnotici sugli esseri umani. I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Spinaci Ambruosi & Viscardi, in buste da 350 grammi, con il numero di lotto L 206 LINEA 1 e la data di scadenza 31/07/2024;

Spinaci Selezione Qualità, in buste da 500 grammi, con il numero di lotto L 203 LINEA 1 e la data di scadenza 29/07/2024 (già passata al momento della pubblicazione del richiamo da parte del Ministero).

L’Azienda Agricola Ambruosi & Viscardi ha prodotto entrambi i marchi di spinaci richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gabbie 345, a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare gli spinaci con i marchi e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

