Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza relativo a bottiglie di alcol contraffatto. Le analisi eseguite sul prodotto hanno riscontrato che oltre all’etanolo le bottiglie contengono glicole etilenico, una sostanza usata prevalentemente come antigelo, che è tossica per ingestione.

Alcol contraffatto: come riconoscerlo?

Le bottiglie in questione sono da 100 cl con l’etichetta “96° Alcool dal 1960-Fiume”. I NAS di Lecce hanno rinvenuto l’alcol contraffatto presso esercizi commerciali e venditori ambulanti. Le bottiglie presentano una fedele riproduzione dell’etichetta della ditta LICOR Srl di Putignano, provincia di Bari, titolare del marchio Fiume. I contrassegni di Stato, invece, sono riprodotti grossolanamente su carta semplice non filigranata in due diverse varianti, una di colore rosa e l’altra di colore tortora.

Il richiamo della mortadella

Il Ministero ha diffuso anche il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di mortadella a marchio L’Antica Magnolia Ferrarini. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza degli allergeni pistacchio e mandorla non dichiarati. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 100 grammi con il numero di lotto 2364177 e la data di scadenza 14/01/2024.

L’azienda Vismara Spa ha prodotto la mortadella richiamata per bofrost* Italia Spa, titolare del marchio L’Antica Magnolia. Lo stabilimenti di produzione si trova in via Sant’Anna 5, a Casatenovo, in provincia di Lecco (marchio di identificazione IT D321M CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergiche alla frutta a guscio di non consumare la mortadella con il numero di lotto segnalato. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a questi ingredienti possono mangiare il prodotto senza rischi.

