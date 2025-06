Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo sui succhi di frutta a firma di Stefano Montibeller. L’autore sottolineava come molti prodotti, pur avendo un’etichetta a norma, ma dassero un messaggio ambiguo ai consumatori riguardo il contenuto effettivo di alcuni tipi di frutta. Un lettore ha chiesto un chiarimento per l’uso di un additivo nei succhi 100%. Pubblichiamo il quesito e la risposta di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera sui succhi di frutta

Egr. Dottor Pinton, colgo l’occasione per formularle una domanda: a un succo di frutta è possibile aggiungere anidride carbonica rendendolo frizzante, in virtù del fatto che l’anidride carbonica risulta tra gli additivi alimentari autorizzati, mantenendo la denominazione “succo di frutta”? La ringrazio anticipatamente!

La risposta

Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana) prevede che ai succhi e nettari possano essere aggiunti gli additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.

L’anidride carbonica è classificata dal regolamento (CE) n. 1333/2008 tra gli “Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti, compreso gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia”, quindi nulla osta al suo utilizzo come additivo nei succhi di frutta.

Non mi risulta che in Italia ci sia un utilizzo significativo, ma in Germania, Austria e Svizzera è comune il Prickelnder Apfelsaft (succo di mela frizzante) che ha come unici ingredienti succo di mela e anidride carbonica, così come si trovano Fruchtsaftschorlen, bevande costituite da succo di frutta (in genere dal 25 al 50%) e acqua minerale gassata o comunque acqua e anidride carbonica.

Roberto Pinton

© Riproduzione riservata

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1