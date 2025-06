I succhi di frutta possono essere un trabocchetto per i consumatori. L’analisi di un succo venduto come mix di frutti esotici rivela che mela e arancia rappresentano l’86% del contenuto. Tutto legale, ma quanto trasparente? Qualche giorno fa, abbiamo acquistato un succo di frutta Innocent con un nome decisamente accattivante: Ananas, Frutto della Passione, Mela, Mango e Arancia. Prezzo: circa 3,50 euro per una bottiglietta da 900 ml. Sul gusto, nulla da dire: fresco, ben bilanciato, gradevole. Ma a una lettura più attenta dell’etichetta – quella che pochi fanno, ma che diventa un riflesso professionale per chi si occupa di alimentazione – emerge un dato interessante: il contenuto non corrisponde affatto a quanto suggerisce il nome.

La lista degli ingredienti è molto chiara: 4 mele pressate (51%), 4 arance (35%), un quarto di ananas (12%), un po’ di purea di mango (1,7%) e una punta di frutto della passione (0,8%), più un pizzico di acido ascorbico. In altre parole, mela e arancia costituiscono l’86% del contenuto. L’ananas, pur citato per primo nel nome, è solo il terzo ingrediente per quantità, e il frutto della passione è praticamente simbolico.

Legale ma fuorviante

Questo tipo di costruzione comunicativa, per quanto sorprendente, è perfettamente legale. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 impone che gli ingredienti siano elencati in ordine decrescente di peso, ma non stabilisce alcun obbligo sull’ordine degli ingredienti riportati nel nome commerciale. È quindi del tutto conforme alla norma chiamare un prodotto “Ananas e Frutto della Passione” anche se contiene soprattutto mela. L’unico vincolo, previsto dall’articolo 22 dello stesso regolamento, riguarda l’indicazione della percentuale (il cosiddetto QUID) per gli ingredienti messi in evidenza nel nome o in etichetta. Ma in questo caso la mela, pur essendo l’ingrediente principale, viene citata solo dopo ananas e frutto della passione. Il risultato è una comunicazione formalmente corretta, ma potenzialmente fuorviante.

In realtà, l’esempio del brand Innocent non è isolato. Altri prodotti seguono dinamiche simili. Ad esempio, Santàl Dolce di Natura Arancia riporta sulla confezione claim rassicuranti come “100% di origine naturale” e “senza zuccheri aggiunti”. Ma leggendo l’etichetta si scopre che è composto per il 66% da succhi da concentrato: arancia (60%), uva (5%) e limone (1%), più acqua, fibra di agrumi, aromi naturali e acido ascorbico. Non si tratta quindi di un succo fatto solo di arancia, come si potrebbe facilmente credere. E ancora, Santàl Arancia Rossa mostra la stessa dicitura “100% di origine naturale”, ma contiene soltanto il 20% di succo di arancia rossa, insieme ad acqua, zucchero, acidificanti, aromi ed estratti vegetali. Dello stesso “gusto”, troviamo anche Rauch Bravo Arancia Rossa che ha una lista di più di 10 ingredienti di cui il primo è l’acqua.

Naturale, 100%, puro…

Questi esempi mostrano bene come espressioni come “naturale” o “100% naturale” non garantiscano affatto che il prodotto sia costituito interamente da arancia, né da un solo tipo di frutta. Per essere certi di acquistare un succo composto esclusivamente da arancia, bisogna cercare in etichetta la dicitura “100% succo di …”. Solo questa garantisce che il prodotto non contenga altre basi, né acqua, né zuccheri aggiunti.

Il punto è che, anche se l’etichetta fornisce tutte le informazioni richieste dalla legge, la percezione che il consumatore ricava dal nome, dalle immagini e dalle frasi promozionali può essere ben diversa dalla realtà. Il rischio è quello di acquistare un prodotto pensando di fare una scelta semplice e “naturale”, quando in realtà si sta consumando una miscela più complessa, magari con una composizione molto distante da ciò che ci si aspetta.

Queste pratiche sono perfettamente conformi alla normativa vigente. Il Regolamento (UE) 1169/2011 impone l’indicazione in ordine decrescente degli ingredienti nell’elenco obbligatorio sul retro, ma non impone alcun vincolo di coerenza tra il nome commerciale e le quantità effettive. Il QUID è richiesto solo per gli ingredienti messi in evidenza, e spesso è riportato in modo poco visibile.

Chi legge l’etichetta?

Tutto questo apre una questione di trasparenza comunicativa, che va oltre la semplice aderenza alla legge. La denominazione di un prodotto influenza in modo decisivo la percezione del consumatore: diversi studi sul comportamento d’acquisto, pubblicati ad esempio sul Journal of Consumer Research, hanno dimostrato che il linguaggio promozionale – anche quando tecnicamente corretto – orienta fortemente le aspettative. Il fenomeno, noto come framing semantico, spiega perché un succo chiamato “Mango e Frutto della Passione” possa sembrare più pregiato, anche se è composto principalmente da mela, frutto tra i più economici sul mercato.

A questo si aggiunge un altro dato poco incoraggiante: secondo alcune ricerche europee, solo il 20-30% dei consumatori legge attentamente le etichette durante l’acquisto, e una percentuale ancora minore si sofferma sull’ordine degli ingredienti o sulle quantità. La maggioranza si affida a ciò che legge frontalmente: nome del prodotto, immagini di frutta, e magari qualche scritta evocativa come “naturale” o “senza zuccheri aggiunti”.

C’è succo e succo

Vale anche la pena chiarire le differenze tra le varie categorie di prodotti a base di frutta, stabilite dalla Direttiva 2001/112/CE e dal D.Lgs. 130/2003. I succhi di frutta 100% – come quello analizzato – sono composti unicamente da succo, senza acqua né zuccheri aggiunti. I nettari, invece, contengono una percentuale di frutta più bassa (tra il 25 e il 50%, a seconda del frutto), diluita con acqua, e possono contenere zuccheri. Infine, le bevande a base di frutta sono quelle con meno contenuto di frutta: spesso meno del 12%, completato con acqua, edulcoranti, aromi o coloranti. Anche se questa classificazione è chiara per chi lavora nel settore, spesso non lo è per il consumatore, che tende a mettere tutti questi prodotti sullo stesso piano.

Il discorso sul prezzo merita un’ulteriore riflessione. Le mele, secondo i dati Ismea, hanno un costo all’ingrosso compreso tra 0,83 e 0,98 euro/kg, a seconda della varietà. Quattro mele equivalgono a circa un chilo: quindi, solo l’ingrediente principale costa poco meno di un euro. Aggiungendo lavorazione, trasporto, ingredienti e margini di distribuzione, si giunge a un prezzo di vendita di oltre 3,50 euro (che di per sé non è nemmeno elevato), giustificato non tanto dal valore intrinseco degli ingredienti, quanto dalla percezione di trovarsi di fronte a un prodotto “esotico”, “naturale” o “premium”.

Il caso del succo Innocent è un esempio, ma rappresenta un’intera categoria di prodotti dove la distanza tra l’immagine comunicata e la realtà compositiva è spesso ampia. Forse è arrivato il momento che le aziende scelgano la trasparenza non solo per obbligo di legge, ma per rispetto verso chi ogni giorno sceglie i loro prodotti.

Stefano Montibeller

