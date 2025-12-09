Pochi giorni fa ho fatto una visita da Peck, un negozio di alta gastronomia frequentato dalla buona borghesia milanese, famoso per l’ampio assortimento di prodotti di eccellenza. Sono sobbalzato quando ho visto nel reparto antipasti e formaggi il prezzo del salmone affumicato selvaggio affettato Red King. Il cartellino indicava 490 euro/kg.

Poi mi sono spostato nel settore dei dolci di Natale e ho notato il panettone Peck, incartato in elegante carta gialla e proposto a 42 €/kg. Il prezzo è in linea con i migliori panettoni artigianali che anche quest’anno il Gambero Rosso ha recensito.

Il problema è che sull’etichetta compare come referente Peck, ma l’indirizzo del produttore corrisponde allo stabilimento della Vergani, una nota azienda milanese che propone panettoni di ottima qualità venduti nei supermercati Esselunga a 17,99 euro/kg. Anche considerando una linea ad hoc di Vergani preparata con ingredienti più selezionati, qualche domanda sul prezzo è lecita.

Il terzo elemento di stupore riguarda gli oli extravergine di oliva pregiati. Pur essendo esposte bottiglie da mezzo litro (vedi foto sotto), il cartellino indica il prezzo al chilo (64 €/kg). Qualche cosa non torna. La normativa sulla trasparenza dei prezzi impone per i liquidi l’indicazione del prezzo unitario al litro (€/l). Esporre il prezzo al chilo e vendere al volume, non è corretto e confonde il consumatore.

C’è un altro particolare da evidenziare. L’olio ha una densità inferiore all’acqua, quindi un litro pesa 0,916 kg e un chilo corrisponde a 1,09 litri. Facendo bene i conti il costo della bottiglia da mezzo litro dovrebbe essere inferiore di quasi 3 euro.

L’ultima nota riguarda i datteri Medjoul importati da Israele e venduti a caro prezzo. Anche in questo caso l’etichetta è imprecisa perché si tratta di datteri coltivati nella valle del Giordano, ovvero in territori occupati illegalmente. La normativa europea prevede che venga indicato in etichetta l’origine da territori occupati. Ma in Italia questa trasparenza non si vede. Ho notato la stessa cosa nei supermercati Esselugna e Carrefour. Molti datteri Medjoul riportano solo l’indicazione ‘Israele’, e al consumatore non viene detto se il frutto arriva da una colonia, da un campo palestinese o da Israele entro i confini riconosciuti.

