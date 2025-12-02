La scorsa settimana abbiamo ricevuto questa segnalazione da una nostra lettrice sul problema del mercurio nel pesce servito in mensa ai bambini. Di seguito pubblichiamo la lettera e a seguire la risposta di Milano Ristorazione, l’azienda che fornisce i pasti alle scuole dell’infanzia e alle primarie.

Mercurio e lische?

Buongiorno, sono una maestra di una scuola primaria di Milano. Dalla scorsa settimana è entrato in vigore il nuovo menu “invernale” sia per le elementari che per le scuole dell’infanzia. Vorrei chiedere a Milano ristorazione il perché dell’inserimento di due prodotti a parere mio critici. Il primo è il “Pesce spada alla crema di melanzane”. Stando a quanto raccomandano i nutrizionisti questo tipo di pesce dovrebbe essere evitato, soprattutto per i bambini, a causa dell’alta concentrazione di mercurio. Il secondo è l’halibut, un altro pesce di sui si dovrebbe limitare il consumo, sempre a causa del mercurio (anche se ne ha minori concentrazioni rispetto allo spada*). Inoltre al momento di servirlo, l’addetto della mensa mi ha consigliato di stare attenta perché potevano esserci delle lische. Io sono rimasta basita perché anche volendo non posso certo controllare i filetti nei piatti di 30 bambini. Grazie

La risposta di Milano Ristorazione

Una delle missioni di Milano Ristorazione è offrire a bambine e bambini una dieta varia e bilanciata, accompagnandoli in un percorso di scoperta verso nuove pietanze e abbinamenti, senza mai rinunciare al gusto.

In questa direzione lavoriamo per valutare materie prime e ricette, anche grazie a un costante confronto con esperienze di refezione scolastica in altre città: sul pesce abbiamo fatto, di concerto con il Comune, uno studio ad hoc che ci ha portato a introdurre nel nuovo menù invernale due nuove ricette a base di pesce spada e halibut, servite rispettivamente una volta al mese.

Si tratta di due specie ittiche selezionate per le loro qualità nutrizionali, il gusto delicato e la consistenza gradevole per i bambini. L’halibut viene acquistato in filetto, per assicurare al massimo la rimozione delle lische, mentre la ricetta del pesce spada con crema di melanzane nasce da un progetto interno sviluppato insieme ai nostri cuochi per migliorare il gradimento dei piatti, ottenendo ottimi riscontri nei test di assaggio.Questa attenzione alla qualità del cibo e alla sicurezza degli utenti guida ogni fase del nostro lavoro.

Tutti i nostri menù vengono infatti sviluppati nel pieno rispetto delle Linee Guida per la Ristorazione Scolastica, sia nazionali che regionali, del Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Milano e delle indicazioni dell’ATS di riferimento della Città Metropolitana di Milano.Ogni proposta, compresi i menù merende, viene poi condivisa con l’Unità di Controllo del Comune di Milano, la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa e il SIAN di ATS, a garanzia della massima trasparenza e qualità del nostro servizio.

Anche per pesce spada e halibut, in continuità con questo approccio, è attivo un sistema di controlli accurati lungo l’intera filiera. In particolare, , per il pesce spada, soggetto a limiti normativi specifici, viene adottato un monitoraggio dedicato. In questo modo, noi di Milano Ristorazione confermiamo ogni giorno il nostro impegno nel garantire pasti sicuri, equilibrati e piacevoli, con un’attenzione costante al benessere e alle esigenze di tutti.

