Quando sulle etichette si legge la dicitura “gusto di…” molti consumatori e consumatrici si aspettano di trovare poi l’alimento citato nella lista degli ingredienti, che sia pomodoro o astice. In realtà non è così, quando c’è questa scritta può essere presente solo l’aroma. Allora, ci chiede un lettore, è giusto che sulla confezione sia rappresentato un ingrediente che non c’è? Di seguito la lettera arrivata in redazione con la risposta di Dario Dongo, avvocato esperto di diritto alimentare e Ph.D. in Agri-Food Systems.

La lettera sui crostini al gusto di prosciutto

Buonasera, volevo cortesemente chiedervi una informazione. Ho trovato questi crostini gusto prosciutto di Forno Damiani.Pur inserendo in etichetta la scritta “L’immagine ha il solo scopo illustrativo” è sicuro che non stiano commettendo un’infrazione inserendo l’immagine di una fetta di prosciutto nonostante l’assenza di questo tra gli ingredienti?

Andrea

La risposta di Dario Dongo

Il legislatore europeo non ha mai fornito indicazioni di dettaglio su come possano o debbano venire esposti, in etichetta e pubblicità, gli aromi che contraddistinguono alcuni prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 1169/2011 sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, d’altra parte, vieta di indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche essenziali dell’alimento, ivi inclusa la sua composizione (articolo 7 – pratiche leali d’informazione).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – nella causa C-195/14, relativa a etichette di infusi che riferivano ad aromi e immagini di lamponi e di fiori di vaniglia non contenuti nei prodotti – ha statuito quanto segue:

‘Nella situazione in cui l’etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione, considerate nel loro insieme, suggeriscono che tale prodotto contiene un ingrediente che in realtà è assente, la suddetta etichettatura è tale da indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto in questione (…).

Nell’ambito di tale esame il giudice del rinvio deve prendere in considerazione, in particolare, i termini e le immagini utilizzati nonché la collocazione, la dimensione, il colore, il carattere tipografico, la lingua, la sintassi e la punteggiatura dei diversi elementi riportati sulla confezione dell’infuso ai frutti.’

L’evocazione in etichetta di un profilo aromatico dovrebbe perciò venire circoscritta a un richiamo letterale (es. ‘gusto di…’), se pure accompagnato da un’immagine stilizzata. L’utilizzo di una rappresentazione fotografica potrebbe invece indurre in errore il consumatore e dovrebbe perciò venire evitato, per garantire la trasparenza e correttezza dell’informazione. La dicitura “questa immagine ha il solo scopo illustrativo” non appare di per sé idonea a compensare le eventuali suggestioni indotte dalle immagini.

