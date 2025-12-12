Capita più frequentemente di quanto si creda, ma trovare un corpo estraneo negli alimenti industriali non è mai piacevole. Un nostro lettore ha rinvenuto un pezzertto di plastica blu in un minestrone surgelato Findus. Di seguito la lettera e la risposta dell’azienda.

La lettera sul corpo estraneo

Vi segnalo che nel minestrone ho trovato questo pezzo di plastica. Mi ha incuriosito che un analogo pezzo era stato rinvenuto nei filetti gratinati e a voi segnalato qualche anno fa in un articolo… Allego le foto comprovanti ciò. Cordialità, Carlo.

La risposta di Findus

Gentile Consumatore, desideriamo innanzitutto comunicarLe che il prodotto segnalato è realizzato in uno stabilimento produttivo dotato di un Sistema Qualità certificato ISO 9001:2015 e BRC Ed. 9 e opera seguendo procedure rigorose, costantemente verificate e aggiornate.

Tutto il personale coinvolto è adeguatamente qualificato e formato secondo quanto previsto dal nostro sistema di autocontrollo e sicurezza alimentare.

A seguito della segnalazione ci siamo immediatamente attivati per effettuare tutte le verifiche interne necessarie. Per quanto riguarda l’origine del corpo estraneo, dal solo materiale fotografico non ci è possibile effettuare una indagine completa. Qualora desiderasse metterlo a nostra disposizione, potremo procedere con ulteriori approfondimenti specifici.

Dai controlli effettuati sul lotto indicato, confezionato il 06 febbraio 2025, non è emersa alcuna anomalia. Le verifiche ispettive e organolettiche non hanno evidenziato difformità sul prodotto finito, non risultano altre segnalazioni simili relative allo stesso lotto e le analisi di controllo confermano la piena conformità del prodotto.

Per qualsiasi necessità o dubbio, La invitiamo a contattarci in qualsiasi momento tramite i riferimenti disponibili alla pagina: Contattati. Il nostro Servizio Consumatori è sempre a Sua completa disposizione per offrirLe supporto e assistenza ogni volta che ne avrà bisogno.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos.com