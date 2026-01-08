Una lettrice ci segnala un problema che capita piuttosto di frequente: un prodotto che si deteriora molto prima della scadenza, o che, addirittura, lo era già nel momento in cui lo abbiamo portato a casa. Quali sono le cause? Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta di Beretta.

La lettera

Dopo aver comprato la pancetta Beretta, portandola a casa mi sono accorta che una confezione era integra l’altra era imbrunita come in foto. Poiché la spesa non l’ho fatta io, ma mi è stata preparata da Famila, non ho potuto vedere prima la condizione del prodotto. Ed era ben oltre a un mese prima della scadenza del 12/01/2026. Come mai il prodotto era imbrunito? Quello che posso garantire io è che ho mantenuto la catena del freddo ritirando la spesa pronta (conservata in cella) e portandola immediatamente in frigorifero. La confezione era ben sigillata.

Samira

La risposta di Beretta

Gentilissima, anzitutto la ringraziamo per la sua segnalazione, esprimendo il nostro rammarico per l’inconveniente occorsole, posto che la Scrivente è solita ottemperare ossequiosamente a tutte le prescrizioni in materia di autocontrollo aziendale, con particolare riguardo alle procedure di controllo della qualità e di sicurezza delle materie prime nonché del prodotto finito.

Proprio in virtù di ciò, abbiamo provveduto ad effettuare i dovuti accertamenti, attivando una procedura di garanzia finalizzata ad accertare l’episodio da un punto di vista tecnico, provvedendo a uno scrupoloso vaglio dei processi produttivi e delle misure di sicurezza presso il nostro sito produttivo.

Orbene, all’esito degli accertamenti di cui sopra, comprensivi di controllo sui contro campioni, controllo saldature e atm, possiamo dedurre che l’imbrunimento di una delle due vaschette sia da attribuire all’ingresso di aria nella medesima, causata accidentalmente da un microforo della confezione, andando dunque a deteriorare il contenuto.

Sono sufficienti, invero, microfori – spesso non rilevabili ad occhio nudo – per causare la fattispecie da lei lamentata. Certi di aver acclarato la questione, per qualsiasi ulteriore necessità o dubbio la invitiamo a contattarci in qualsiasi momento tramite i riferimenti disponibili sul nostro sito web. Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

