Dopo il caso della plastica nel minestrone Findus (di cui abbiamo parlato in questo articolo), è arrivata in redazione una segnalazione analoga da parte di un altro lettore, questa volta in un prodotto a marchio Orogel. Di seguito la lettera con la risposta dell’azienda.

La lettera

Buonasera, vi scrivo per portarvi a conoscenza di un increscioso problema, ho trovato della plastica, tipo coriandoli, nel Minestrone Leggerezza a marchio Orogel. Allegato foto.

Onofrio

La risposta di Orogel

Gentile Consumatore, desideriamo, innanzitutto, ringraziarLa per aver inoltrato la segnalazione e per essersi rivolto direttamente anche al nostro Servizio Consumatori, così da consentirci di attivare tempestivamente tutti gli approfondimenti del caso.

Teniamo a premettere che Orogel è una azienda tutta italiana, una Società Cooperativa Agricola, che può contare sul lavoro e sull’impegno di oltre 1.600 aziende agricole associate che coltivano secondo i nostri disciplinari, seguendo tecniche di coltivazione integrata e sostenibile, sotto la supervisione del nostro team di esperti agronomi. Questo legame con i nostri soci agricoltori ci consente un controllo totale della filiera, dal campo, alla tavola.

I nostri stabilimenti sono dotati di un sistema qualità certificato IFS per la sicurezza alimentare e tutte le nostre lavorazioni sono sottoposte a rigorosi piani di controllo, che ricomprendono numerose fasi di selezione, mediante l’impiego di personale adeguatamente qualificato e formato, nonché l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile per il settore.

Ricevuta la segnalazione, nella serata dello scorso 26 gennaio, ci siamo immediatamente attivati per effettuare tutte le verifiche necessarie. Da un lato, abbiamo subito provveduto, già in data 28 gennaio, a recuperare il materiale estraneo da lei rinvenuto durante il consumo del minestrone, unitamente alla restante parte del prodotto, ancora surgelato, gentilmente messoci a disposizione. Il contenuto della confezione è stato attentamente ispezionato e non è stato rilevato alcun elemento estraneo, così come nessun elemento estraneo è stato rinvenuto all’interno di confezioni del medesimo lotto, che abbiamo provveduto a recuperare ed esaminare.

In secondo luogo, abbiamo proceduto ad effettuare immediati ed accurati controlli in relazione alla giornata di produzione del lotto a cui appartiene la confezione in oggetto; questo attraverso la ricerca e la consultazione di tutti i report relativi alla suddetta giornata lavorativa. Da tali registrazioni, tuttavia, non è emersa alcuna anomalia per quanto riguarda tutti i sistemi di controllo, la linea produttiva ed il prodotto finito confermandone la piena idoneità.

Nella speranza di essere stati sufficientemente esaurienti, il nostro Servizio Consumatori resta sempre a Sua disposizione per qualsiasi dubbio o necessità di ulteriori chiarimenti.

