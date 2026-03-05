Capita più frequentemente di quanto si creda, ma trovare un corpo estraneo negli alimenti industriali non è mai piacevole. Un nostro lettore ha rinvenuto qualcosa nella farina di Lidl. Di seguito la lettera e la risposta dell’azienda.

La lettera

Gentilissimi, volevo segnalarvi che qualche giorno fa ho trovato un corpo estraneo in una confezione di farina di tipo 1 a marchio Belbake, la marca per la panetteria e pasticceria della Lidl. Si tratta di un cilindretto in gomma siliconica, diametro 5mm lungo 7mm di colore arancione scuro.

La risposta di Lidl

Abbiamo prontamente preso contatti con il produttore della farina oggetto di segnalazione, il quale ha avviato un’indagine tecnica presso il sito produttivo. Gli accertamenti effettuati dal fornitore hanno permesso di escludere che la contaminazione sia avvenuta durante la fase di produzione e confezionamento. In primo luogo, per un’evidente incompatibilità fisica: il corpo estraneo segnalato ha dimensioni doppie rispetto alle maglie dei filtri di sicurezza posti a chiusura dell’impianto, che ne avrebbero categoricamente impedito il passaggio. Inoltre, un’analisi tecnica su tutti i componenti della linea di confezionamento ha confermato l’assenza di materiali compatibili con il frammento segnalato. Infine, l’integrità dei sistemi di controllo è garantita da monitoraggi quotidiani e da un processo a ciclo chiuso che protegge il prodotto da ogni agente esterno. Sebbene l’evento non risulti direttamente imputabile al processo produttivo, il fornitore ha comunque disposto un ulteriore rafforzamento dei monitoraggi precauzionali per garantire la massima tutela del consumatore.

Infine, ci preme specificare che abbiamo eseguito delle ulteriori verifiche e possiamo confermare di non aver ricevuto alcun reclamo analogo, il che permette di qualificare l’accaduto come un episodio isolato. Sulla base delle evidenze raccolte, si ritiene che la presenza del corpo estraneo non sia riconducibile al sito di produzione, ma possa essere occorsa accidentalmente nelle fasi successive alla distribuzione o derivare da altri ingredienti utilizzati.

Rimaniamo a disposizione qualora si necessitassero maggiori informazioni o chiarimenti. Ogni segnalazione è per noi sempre preziosa per monitorare la qualità dei nostri prodotti.

