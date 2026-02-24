Un lettore ci scrive per segnalare la presenza, all’interno di un’unica confezione, di pinoli dall’aspetto e dal sapore differente, chiedendoci come sia possibile. Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta di Coop Italia.

La lettera

Vi scrivo in veste di ristoratore e consumatore attento per segnalarvi un’anomalia riscontrata su un prodotto di fascia alta: i pinoli Fior Fiore Coop (origine Italia). Recentemente, ho acquistato diverse confezioni del suddetto prodotto presso il punto vendita Unicoop Etruria di via dei Filosofi a Spoleto. Come professionista del settore, ho sempre scelto la linea Fior Fiore per l’affidabilità garantita, ma l’apertura delle confezioni ha riservato amare sorprese.

Osservando visivamente il prodotto, ho notato una marcata differenza di forma e colore tra i pinoli contenuti nella stessa busta. Suddividendoli manualmente, il confronto appare ancora più immediato (come da foto che allego). Peraltro il sapore e l’odore dei pinoli più scuri non è assolutamente gradevole. Il sospetto è che possa trattarsi di un mix di varietà e provenienze differenti. Inaccettabile a mio avviso per un prodotto venduto a un prezzo elevato.

Ho già provveduto a contestare l’accaduto a Coop Italia, specificando che non cerco rimborsi o omaggi, ma chiarezza. In quanto lettore della vostra testata, ritengo che il caso meriti un approfondimento: è possibile che un brand così prestigioso incappi in simili criticità qualitative o di selezione dei lotti?

La risposta di Coop

Gentile Cliente,

i pinoli sono un prodotto vegetale, le cui caratteristiche sono inevitabilmente determinate da aspetti agronomici e ambientali. I pinoli Fior fiore di origine Italia provengono da una vasta area geografica che abbraccia l’intero bacino del Tirreno e preservano tutte le caratteristiche tipiche, compresa la variabilità della natura. Infatti, pur condividendo la specie Pinus pinea, i microclimi e le composizioni del suolo sono estremamente diversificati, dalle zone costiere sabbiose alle aree collinari interne, e, con l’esposizione solare della pigna e il grado di maturazione del pinolo, influenzano la morfologia del seme e la colorazione.

Inoltre, la stagione di raccolta corrente è stata influenzata da andamenti climatici peculiari, che hanno portato a una maturazione non sincrona. Questo fenomeno agronomico comporta che, all’interno dello stesso lotto, convivano pinoli con calibri eterogenei e diversa resa organolettica.

Come Servizio Clienti di Coop Italia non ci risulta alcuna segnalazione simile sui pinoli. Sperando di aver fatto chiarezza, le ricordiamo nuovamente il suo diritto ad avere il rimborso o reso se non ritiene il rapporto qualità prezzo soddisfacente presso il suo punto vendita di fiducia.

Servizio Clienti Coop Italia

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), inviate dal lettore