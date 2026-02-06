Maionese, Ketchup, senape e altre salse sono declinate in mille modi sugli scaffali dei supermercati. Ma sono tutti leciti? Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta di Roberto Pinton, esperto di legislazione alimentare.

La lettera sulla maionese “bianca”

Oggi ho acquistato presso un punto vendita Despar la maionese a marca del supermercato. Il mio dubbio è questo. Sul tubetto il claim recita “Maionese” e l’immagine dello “spruzzo” riporta un prodotto di colore giallo in linea con il normale contenuto di un prodotto “maionese” in tuorlo d’uova.

Sul fronte della confezione il prodotto compare in una ciotolina, ed è bianco (visto il contenuto percentuale di tuorlo d’uovo 2%), mentre sul retro la denominazione diventa “salsa maionese allo yogurt”. È tutto corretto, tutto in regola, tutto secondo normativa ? Un affezionato lettore del Fatto Alimentare

La risposta di Roberto Pinton

Oltre al cubitale “Maionese (ricetta allo yogurt)” sul fronte, la denominazione “Salsa maionese allo yogurt” è ben presente sul retro, assieme a elenco ingredienti, informazioni nutrizionali e altre indicazioni obbligatorie. Dall’elenco ingredienti appare evidente che il 29% del prodotto è costituito da un preparato di yogurt (che è bianco), il 27% da olio di semi di girasole (incolore) e che il tuorlo d’uovo (giallo) è presente nella misura del 2%; gli altri ingredienti hanno colore tendenzialmente bianco o comunque neutro.

Attendersi che l’appena 2% di tuorlo sia in grado di conferire al prodotto finito un colore giallo vivo è decisamente ottimistico.

Un veloce esame a scaffale rivelerà che più di qualche prodotto nella versione tradizionale – quindi con percentuale di uovo doppia o tripla- ricorre a estratti di paprika e/o betacarotene per garantire maggiore intensità al colore.

Sul fronte sono raffigurate una ciotolina con apparentemente yogurt e un’altra (anch’essa ottimistica, visto che il QUID* è davvero limitato) con un tuorlo, di cui l’elenco ingredienti dettaglia le quantità percentuali.

Lo “schizzo” sul tubetto è effettivamente rappresentato di un colore giallo anch’esso molto ottimistico, ma va detto che il tubetto è contenuto nell’astuccio, è visibile solo a spesa effettuata e non sembra pertanto aver potuto influenzare il comportamento d’acquisto del consumatore.

Pur se raccomanderei decisamente a Despar una maggior “sobrietà cromatica” (deludere un consumatore non è mai un affare), non ritengo che l’insieme della presentazione configuri una fattispecie sanzionabile a norma di legge.

* Il Quid (Quantitative Ingredient Declaration – Dichiarazione Quantitativa degli Ingredienti) è l’indicazione obbligatoria della percentuale di un ingrediente.

