Slitta di sei mesi l’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla legge contro la shrinkflation, o sgrammatura, la pratica di ridurre la quantità di prodotto lasciando il prezzo invariato. Secondo quanto rivela Altroconsumo, infatti, il decreto Milleproproghe ha spostato l’applicazione dell’obbligo di indicare in etichetta un avviso sulla riduzione di peso al 1° ottobre 2025, per evitare all’Italia una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea (ne avevamo parlato in questo articolo).

Nel dicembre 2024, il Senato aveva approvato in via definitiva il nuovo articolo 15-bis del Codice del consumo intitolato “Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati”. La norma prevede di apporre sul prodotto oggetto di shrinkflation un’etichetta o un adesivo in cui si dichiara: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”, peri sei mesi dalla prima messa in commercio del nuovo formato.

Tuttavia, il Governo italiano, in fase di approvazione della legge, non avrebbe rispettato la cosiddetta ‘procedura Tris’, un insieme di regole da seguire quando si modificano le norme che possono restringere il mercato unico europeo. Inoltre, la versione notificata alla Commissione europea sarebbe diversa da quella approvata in Parlamento. Per questo l’Italia rischia la procedura d’infrazione, che il Governo spera di evitare con questa proroga. il spera di evitare una procedura di infrazione per mancato rispetto delle tempistiche di notifica. La Commissione Europea ora ha tempo fino all’8 aprile per dare un parere e chiedere eventuali modifiche della legge.

