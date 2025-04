Contrariamente a quanto si pensa, la durata media degli elettrodomestici non è cambiata in modo significativo negli ultimi decenni. Con due eccezioni – i forni e le lavatrici – che, però, possono avere diverse spiegazioni. Non sembra quindi essere confermata l’idea, molto popolare, dell’obsolescenza programmata, che sarebbe stata studiata e introdotta dai produttori per vendere di più, mentre sembrano entrare in gioco altri fattori, cui non sempre si pensa.

Questo almeno è quanto emerge da uno studio condotto sui dati norvegesi dagli anni Quaranta a oggi, appena pubblicato sul Journal of Industrial Ecology dai ricercatori del Department of Energy and Process Engineering della Norwegian University of Science and Technology di Trondheim.

Statistiche ufficiali e ricerche merceologiche

Per capire come siano andati gli acquisti, i ricercatori hanno attinto a diversi tipi di fonti, oltre alle statiche ufficiali nazionali, e consultato alcuni studi effettuati sullo stesso tema nel tempo, focalizzandosi su sei elettrodomestici: i frigoriferi (anche quando combinati con i freezer), i refrigeratori, le lavastoviglie, le lavatrici (anche quelle con asciugatore), i forni (compresi i fornelli) e le asciugatrici. Quindi hanno sottoposto le serie di dati a due elaborazioni matematiche, per confrontare i risultati e poi trarre conclusioni.

Ebbene, l’andamento temporale mostra che non ci sono state, nel tempo, variazioni significative, se non per le lavatrici e i forni. Nel primo caso, la durata media è passata da 19,2 a 10,6 anni, con una diminuzione del 45%, mentre nel secondo da 23,6 a 14,3 anni, con un calo del 39%. Si tratta, tuttavia, di due tipologie che risentono più di altre di condizionamenti sociali, come vedremo tra poco.

La conclusione generale, però, non può che essere una, e cioè che se ci fosse un’obsolescenza programmata o qualunque altro fattore capace di abbreviare la vita degli elettrodomestici in modo artificioso, la tendenza si vedrebbe ovunque. La controprova è il fatto che, se si tolgono lavatrici e forni, la tendenza per le altre quattro tipologie è molto simile.

Le due eccezioni e la società

Per quanto riguarda le lavatrici, anche se nel tempo sono state introdotte le schede per la programmazione elettronica, in realtà si tratta di macchine semplici, la cui sofisticazione non spiegherebbe in alcun modo la durata inferiore. Piuttosto, secondo gli autori, la vita media dipende dall’utilizzo. E l’utilizzo, negli ultimi decenni, è molto cambiato, perché le persone lavano molto più spesso la biancheria di quanto non facessero trenta o quarant’anni fa. Gli autori hanno ritrovato uno studio del 2003 che era risalito fino agli anni Sessanta, confrontando le consuetudini dei norvegesi. Allora, una famiglia di quattro persone faceva in media due bucati a settimana. All’inizio degli anni Duemila il numero dei lavaggi settimanali era quadruplicato, per quella stessa famiglia, arrivando a otto. E, ovviamente, questo pesa sull’usura di un elettrodomestico.

Per quanto riguarda i forni, la spiegazione è anche più articolata, e chiama in causa ulteriori variabili, a fronte di una meccanica che è ancora più semplice di quella delle lavatrici, e che quindi non può giustificare l’accorciamento della vita. Il dato di partenza è già assai emblematico: il 40% di forni e fornelli viene sostituito quando è ancora funzionante (il tasso più elevato tra tutti gli elettrodomestici), fatto che dimostra che la durata dell’elettrodomestico c’entra poco. Piuttosto, c’entrano i cambiamenti delle abitudini.

Sempre più spesso forni e fornelli sono a incasso in cucine componibili che vengono cambiate in blocco in caso di trasloco o ristrutturazione, perché adattarli sarebbe troppo costoso e laborioso. Inoltre, c’entra il design, perché la zona cottura fa parte ormai quasi sempre del soggiorno, e le persone tengono in maggior considerazione l’estetica e le mode, rispetto a quando la cucina era sempre un locale a sé stante, chiuso da una porta.

Elettrodomestici e leggi

Oltre a tutto questo, da anni le leggi europee puntano su una maggiore sostenibilità, e sulla possibilità di riparare gli elettrodomestici. Secondo gli autori, le iniziative in tale direzione dovrebbero tenere conto anche dei fattori sociali e demografici, e dei cambiamenti delle abitudini, per essere più efficaci, perché la vita di un elettrodomestico dipende anche, e non poco, dalla vita di chi lo possiede e lo utilizza.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1