Si tratta di una notizia abbastanza inquietante se il dato, comunemente considerato dagli standard scientifici e ampiamente confermato, dell’Aw (acqua libera) per i salumi stagionati è inferiore a 0,85 e i testi di microbiologia alimentare affermano che Salmonella non cresce sotto il valore di Aw pari a 0,93.

Ricordo che alcuni anni fa anche dei prodotti di cioccolato erano stati coinvolti non solo in un recall ma, addirittura, in casi di salmonellosi lasciandomi abbastanza perplesso (il lettore fa riferimento al caso della Salmonella nei prodotti Kinder Ferrero del 2022, ndr).

Credo che sarebbe gradito un commento scientifico che consenta di capire come dei prodotti ritenuti “stabilizzati” e sicuri, rispetto ai possibili patogeni proprio da tale parametro, possano essere oggetto di tali provvedimenti.

Antonello Paparella

Quando si parla di Salmonella, bisogna distinguere bene tra sviluppo e sopravvivenza del microrganismo. Purtroppo, Salmonella, pur non essendo capace di superare condizioni avverse formando endospore, ha una capacità straordinaria di sopravvivere a lungo in condizioni di ridotta umidità, per esempio: 550 giorni nelle mandorle, 360 giorni nella pasta secca e 19 mesi nel cioccolato. Quindi, anche negli alimenti che non offrono a questo patogeno la possibilità di moltiplicare, non è detto che non vi sia l’opportunità di sopravvivere.

Nei prodotti di salumeria, la sopravvivenza di questo microrganismo è limitata da un complesso di fattori: competizione con altri microrganismi, soprattutto utili (per esempio starter), evoluzione di pH e attività dell’acqua, modificazioni della texture e del contenuto di nutrienti, presenza di sostanze antimicrobiche. Ciò nonostante, soprattutto se il prodotto finito è commercializzato prima che si completi la fase di stagionatura, non sorprende ritrovare Salmonella enterica, come più volte è accaduto.

Infine, giova ricordare che i cambiamenti indotti dalle esigenze del mercato globale hanno profondamente cambiato il profilo merceologico dei prodotti di salumeria, che non hanno più il valore di attività dell’acqua segnalato dal lettore. Oggi, sia per motivazioni economiche sia per garantire una migliore accettabilità del prodotto, è del tutto normale che un salame possa avere un’attività dell’acqua ben superiore a 0,85 e un pH maggiore di 6,0. Del resto, la tecnologia di produzione e l’industria degli starter offrono soluzioni per ottenere qualità e sicurezza del prodotto anche in queste nuove condizioni, che rendono il prodotto più morbido e meno salato.

