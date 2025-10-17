Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di salsiccia stagionata (o secca) prodotta dall’azienda Eredi Pinna Giovanna. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rischio microbiologico dovuto alla presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto sfuso in pezzi dal peso variabile di 300/600 grammi, con il numero di lotto 04125 e senza data di scadenza. L’avviso di richiamo, tuttavia, non contiene immagini degli insaccati interessati dal provvedimento di richiamo.

L’azienda Eredi Pinna Giovanna e C. Snc ha prodotto la salsiccia stagionata richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Pabillonis 14, nel comune di Gonnosfanadiga, in provincia del Sud Sardegna (marchio di identificazione IT M4G4F CE).

A scopo precauzionale, l’azienda produttrice raccomanda di non consumare la salsiccia stagionata con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

2