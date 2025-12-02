I proprietari di cani e gatti, si sa, stanno diventando sempre più attenti all’alimentazione degli animali domestici. E non solo: fanno sempre più attenzione anche alle etichette del pet food e alle pubblicità. Proprio come farebbero per il cibo e le bevande destinate a finire sulla nostra tavola. Come la nostra lettrice che ci scrive per segnalare lo slogan del famoso produttore di pet food Monge, a suo parere in contrasto con l’etichettatura “incomprensibile” dei prodotti.

La lettera sui croccantini Monge

Gentile redazione, da un mese abbiamo adottato un gattino di pochi mesi e su indicazione del veterinario abbiamo acquistato i croccantini Monge, che fanno anche tanta pubblicità in televisione e sui giornali. Per esempio, giovedì 27 novembre su La Repubblica ho visto la pubblicità di Monge su due pagine: da una parte una cagnolina in una tinozza per il bagnetto e dall’altra un sacco di croccantini e una lattina di cibo umido. La seconda pagina si conclude con lo slogan “Monge, il pet food che parla chiaro” (vedi foto sotto).

La frase mi lascia perplessa perché l’etichetta dei croccantini che ho in casa è in caratteri tipografici talmente piccoli (anche perché è in ben 17 lingue diverse) che faccio fatica a leggere le scritte (vedi foto sotto). Per fare capire il senso della mia lamentela basta dire che le diciture riportate su 21 righe occupano uno spazio di tre centimetri di altezza per sei di larghezza. Da una prima lettura deduco che i croccantini contengono 16 ingredienti, che si sommano a 11 additivi nutrizionali e un additivo tecnologico.

Ingredienti miai sentiti

Le sorprese non sono finite. Leggendo con qualche difficoltà il testo in italiano scopro ingredienti che francamente non ho mai trovato nei prodotti che compro di solito. A fianco della carne fresca di pollo c’è quella di disidratata, e anche le uova sono essiccate. Nella lista degli ingredienti spuntano “l’olio di pollo purificato” e “l’olio di salmone purificato”, di cui non conoscevo l’esistenza, e anche le “proteine animali idrolizzate”. Mi chiedo come si possa conciliare tutto ciò con lo slogan “il pet food che parla chiaro”. Forse mi sono persa qualche cosa?

L’etichetta in italiano

MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GATTINI RICCO IN POLLO ALIMENTO COMPLETO PER GATTINI IN ACCRESCIMENTO COMPOSIZIONE: Pollo (carne disidratata 26% e fresca 10%, riso, grasso animale (olio di pollo purificato al 99,5%), granturco, proteine animali idrolizzate (fegato), polpa di barbabietola essiccata, glutine di granturco, uova essiccate (2%), pesce (salmone essiccato), olio di pesce (2%) (olio di salmone purificato al 99,5%), sali minerali, lievito di birra, fibra di piselli, prodotti del lievito (mannano oligo saccaridi MOS 1%), Xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), prodotti ottenuti dalla trasformazione dei vegetali (rosa canina 0,1%), Yucca schidigera (0,1%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 34%, Fibra grezza: 2,5%, Grassi grezzi: 20%, Ceneri grezze: 6,5%, Calcio: 1,5%, Fosforo: 1,1%, Rapporto Calcio/Fosforo: 1,3, Acidi Grassi Omega-3: 0,5%, Acidi Grassi Omega-6: 4,8%, Energia Metabolizzabile (calcolata Atwater): 4.220 kcal/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile) 26.000 UI/kg, Vitamina D3 1.830 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 130 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,2 mg/kg), Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg/kg), Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 13 mg/kg), Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 110 mg/kg), Manganese (solfato manganoso monoidrato 32 mg/kg), Zinco (ossido di zinco 150 mg/kg), L-Carnitina 700 mg/kg, DL-Metionina tecnicamente pura: 2.500 mg/kg, Taurina 2.400 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Antiossidanti: Estratti di tocoferolo da oli vegetali.

ISTRUZIONI PER L’USO: Le quantità possono essere adattate a seconda della taglia, età e delle condizioni di vita dell’animale. La razione giornaliera raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa in 3 pasti giornalieri. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando il prodotto va a sostituire un altro tipo di mangime e/o tipo di alimentazione si consiglia di introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana di tempo. Per le gatte in gestazione e/o lattazione l’alimento può essere somministrato “ad libitum”, poiché i fabbisogni della gatta variano a seconda del numero di gattini. Alimento per gatti non utilizzabile per alimentazione umana.

