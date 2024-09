Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro da parte del produttore di un lotto di vongole o lupini ‘Jumbo’ a marchio Finittica. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è il superamento dei limite di legge per il parametro di Escherichia coli. Il prodotto in questione è venduto in reti da 1 kg, con il numero di lotto 13F3.

L’azienda Finittica Srlu ha prodotto le vongole jumbo interessate dal provvedimento. Lo stabilimento di produzione si trova in via Provinciale 21, a Goro, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione IT 513 CDM).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di consumare le vongole jumbo con il numero di lotto sopra indicato solo a seguito di cottura accurata. I molluschi devono essere vivi e vitali al momento del consumo.

Magiare frutti di mare crudi espone sempre al rischio di infezioni alimentari, come quelle da norovirus. Per saperne di più, leggi l’articolo con le raccomandazioni dell’esperta Valentina Tepedino.

