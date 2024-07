Mentre si allarga ancora il richiamo di salami e salami mantovani, la presenza di un rischio microbiologico fa scattare il ritiro anche per un lotto di tramezzini.

Il richiamo dei tramezzini

Il Ministero della Salute e le catene Decò e Penny Market hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di tramezzini Pro bresaola, rucola e grana padano dell’azienda Alba Tramezzini Spa. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes (<10 ufc) rilevata durante un controllo ufficiale. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 160 grammi (due pezzi), con il numero di lotto 24160 e la data di scadenza 26/07/2024.

L’azienda Alba Tramezzini Spa ha prodotto i tramezzini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Ettore Maiorana 2, a Faggiano, in provincia di Taranto (marchio di identificazione IT L707 CE).

Penny Market fa sapere che il provvedimento interessa i discount delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

Il richiamo dei salami

Il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di salame e salame mantovano con e senz’aglio a marchio Cattini. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è “rischio microbiologico legato a sospetta tossinfezione da Salmonella”. I prodotti interessati sono i seguenti:

L’azienda Salumificio Cattini Srl ha prodotto i salami richiamati. Lo stabilimento di produzione di via S. Zonta 43/a, a Suzzara, in provincia di Mantova (marchio di identificazione IT 1254 LOA CE).

In precedenza, il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo da altri lotti di salame mantovano del Salumificio Cattini, sempre per la possibile presenza di Salmonella nel prodotto (leggi qui l‘articolo sul primo richiamo di salame mantovano e sul secondo richiamo di salami).

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 142 richiami, per un totale di 290 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute, Decò

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1