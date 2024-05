Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di salame mantovano con aglio e senz’aglio del Salumificio Cattini. La ragione indicata sull’avviso del richiamo è la possibile presenza di Salmonella nel prodotto. Il salame in questione è venduto sfuso in pezzi da 1-1,5 kg con i numeri di lotto 11 04 24 e 28 03 24, e sottovuoto in pezzi da 500 g e 1 kg con il numero di lotto 28 03 24. I lotti corrispondono alle date di produzione.

L’azienda Salumificio Cattini Srl ha prodotto il salame mantovano richiamato. Lo stabilimento di produzione di via S. Zonta 43/a, a Suzzara, in provincia di Mantova (marchio di identificazione IT 1254 LOA CE).

In via cautelativa, si raccomanda quindi di non consumare il salame mantovano con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, fa sapere l’azienda.

Aggiornamento: In precedenza il Ministero aveva segnalato anche il richiamo del salame mantovano sottovuoto, con un avviso non compilato.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 106 richiami, per un totale di 232 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

